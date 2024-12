Blue Lock Stagione 2: un finale doppio per concludere con il botto

La Stagione 2 di Blue Lock si prepara a un epilogo esplosivo con un doppio episodio finale che chiuderà la serie con un’ora di adrenalina pura. Ambientata nel pieno del tanto atteso match tra i ragazzi di Blue Lock e la squadra giapponese U-20, questa stagione ha portato in scena tensioni altissime, ma anche alcune controversie tra i fan riguardo alla qualità complessiva. Nonostante le critiche iniziali, il finale promette di riconquistare il pubblico con una spettacolare conclusione della partita.

Un finale programmato per dicembre

La produzione di Blue Lock ha annunciato sui suoi canali ufficiali che la stagione terminerà il 28 dicembre in Giappone con la trasmissione di due episodi consecutivi, ovvero gli episodi 37 e 38, che andranno in onda in un formato speciale di un’ora. Questo finale allungato concluderà la battaglia contro U-20 Japan, considerata una delle sfide più difficili e strategiche per Isagi e compagni.

Le difficoltà di Blue Lock Stagione 2

Dopo il grande successo della prima stagione, terminata nel 2023, le aspettative per la seconda stagione erano altissime. Tuttavia, molti fan hanno espresso delusione per la qualità dell’animazione, ritenuta inferiore rispetto alla prima. Le critiche principali si sono concentrate su scene statiche e una mancanza di impatto visivo nelle azioni più dinamiche, caratteristiche che avevano reso la stagione iniziale un successo.

Gli addetti ai lavori hanno rivelato che i problemi non derivano da mancanza di talento o di animatori competenti, ma da difficoltà nella pianificazione e nella gestione della produzione. Nonostante questi ostacoli, la trama della stagione ha continuato a evolversi, gettando le basi per un finale che potrebbe ribaltare le opinioni.

Come guardare il gran finale

La Stagione 2 di Blue Lock, tratta dal manga originale di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, è disponibile in streaming su Crunchyroll. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni sabato, e l’ultimo capitolo rilasciato, l’episodio 33, ha portato avanti la tensione del match contro U-20 Japan. Con soli pochi episodi rimanenti, la posta in gioco è alta: la vittoria contro U-20 è essenziale per mantenere in vita le carriere calcistiche dei protagonisti.

Il finale esteso non sarà solo un momento chiave per la trama, ma anche un’opportunità per la produzione di chiudere in grande stile, mostrando il meglio dell’azione e della strategia calcistica che hanno reso Blue Lock un fenomeno globale. Mark your calendars: il 28 dicembre si conclude un’altra stagione intensa di Blue Lock, pronta a segnare la storia del calcio animato.

