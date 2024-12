La mitologia di Dragon Ball continua a espandersi con l’introduzione di Marba, una delle maghe più potenti del Regno dei Demoni e vera creatrice di Majin Buu. La nuova serie Dragon Ball Daima approfondisce le origini del celebre universo, introducendo rivelazioni sorprendenti che ridefiniscono ciò che i fan pensavano di sapere.

Chi è Marba?

In Dragon Ball Daima, episodio 8, Marba viene introdotta come la figura dietro la creazione di Majin Buu. Questa scoperta rappresenta un’importante revisione rispetto alla narrativa precedente, dove si riteneva che Buu fosse stato creato da Bibidi, il padre di Babidi. In realtà, Bibidi si è rivolto a Marba per la creazione del temibile essere, sottolineando la sua padronanza unica della magia.

Marba si distingue anche per la sua capacità di agire nell’ombra. È stata in grado di creare uno dei più letali antagonisti di Dragon Ball senza attirare l’attenzione del Regno dei Demoni o del mondo esterno. Ora, collabora con Dr. Arinsu, che intende sfruttare le capacità di Marba per sviluppare un nuovo e controllabile Majin Buu.

La magia di Marba: una minaccia segreta

La magia nel Regno dei Demoni funziona in modo diverso rispetto al Ki: mentre i demoni sono solitamente limitati a un solo tipo di incantesimo, Marba si distingue per la sua abilità eccezionale nel creare esseri potenti. Questa unicità la pone come una delle figure più pericolose dell’universo di Dragon Ball. La sua capacità di creare esseri come Majin Buu la rende una minaccia continua, anche se opera dietro le quinte.

Marba non è una nemica diretta per Goku, ma la sua influenza si fa sentire attraverso le sue creazioni. Questo la rende una delle antagoniste più intriganti: un personaggio capace di seminare distruzione senza sporcarsi direttamente le mani. La sua alleanza con Dr. Arinsu promette di portare nuove sfide per i protagonisti, con l’introduzione di un nuovo Majin progettato per superare persino Buu.

Dragon Ball Daima si posiziona cronologicamente tra l’arco di Majin Buu e l’inizio di Battle of Gods, e continua a esplorare tematiche profonde del franchise, come il rapporto tra magia e Ki. Le rivelazioni sul Regno dei Demoni e sul ruolo di Marba aggiungono strati di complessità alla mitologia di Dragon Ball, rendendo questa serie una tappa fondamentale per i fan.

Con il ritorno imminente di personaggi iconici come Beerus e Whis, Dragon Ball Daima prepara il terreno per una transizione fluida verso gli eventi successivi, mentre pone nuove domande sulle origini e il futuro dell’universo di Dragon Ball. Marba si configura così come una presenza chiave, una minaccia silenziosa ma persistente che potrebbe ridefinire ancora una volta gli equilibri dell’universo.

