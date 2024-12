Norihiro Yagi, autore di Claymore, ritorna con un nuovo manga!

Il celebre mangaka Norihiro Yagi, noto per le opere di culto Claymore e Angel Densetsu, è pronto a sorprendere i fan con un nuovo one-shot intitolato “Mukuro to Kishi”, che debutterà il 7 dicembre 2024 sulla piattaforma Jump+ di Shueisha. Questa notizia segna un grande ritorno per Yagi nel panorama di Shonen Jump, dopo anni trascorsi a lavorare per altri editori.

Il ritorno di un maestro del Fantasy

Yagi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del manga grazie a storie che mescolano azione, introspezione e un tocco di oscurità. Con Angel Densetsu, l’autore esplorò il contrasto tra apparenza e realtà attraverso le disavventure di un ragazzo dall’aspetto spaventoso ma dal cuore d’oro. Successivamente, con Claymore, Yagi conquistò una vasta platea raccontando la lotta disperata di guerriere sovrumane contro mostri letali in un’ambientazione fantasy dark, ricca di tragedia e riflessioni sulla natura umana.

Ora, con Mukuro to Kishi (“Il Cavaliere e il Cadavere”), ci si aspetta che Yagi torni a quelle radici drammatiche e mature che lo hanno reso celebre. Anche se i dettagli sulla trama sono ancora scarsi, il titolo e il posizionamento su Jump+ suggeriscono una storia potenzialmente destinata a un pubblico più adulto, in linea con le attuali tendenze del manga che prediligono tematiche oscure e intense.

Il debutto su Jump+ segue il successo di serie più recenti come Chainsaw Man e Kaiju No. 8, dimostrando che le storie con toni più cupi stanno conquistando sempre più spazio tra i lettori. Questo ambiente potrebbe essere ideale per un autore esperto come Yagi, che ha già dimostrato una straordinaria capacità di bilanciare azione, emozione e narrazione profonda.

Con l’esperienza accumulata anche grazie alla recente serie Ariadne in the Blue Sky, conclusasi nel 2023, Yagi è pronto a raccogliere la sfida e, chissà, a trasformare Mukuro to Kishi in una serializzazione a lungo termine, se il one-shot dovesse riscuotere il successo sperato.

Questo ritorno avviene in un periodo di trasformazione per Shonen Jump, con la fine di franchise storici e un rinnovamento della propria offerta editoriale. Norihiro Yagi, con il suo stile unico e la capacità di catturare il cuore dei lettori, rappresenta un tassello fondamentale in questa evoluzione, promettendo di portare un’altra opera indimenticabile nel mondo del manga.

