Il leggendario franchise di Kinnikuman si prepara a conquistare nuovamente gli schermi con l’uscita della Kinnikuman Perfect Origin Arc Stagione 2, in programma per il 12 gennaio 2025, come parte della programmazione anime dell’inverno 2025. Dopo un trionfante ritorno la scorsa estate, che ha segnato il primo nuovo progetto televisivo del franchise in tre decenni, la serie proseguirà il suo viaggio con battaglie emozionanti e personaggi amati dai fan.

Questo sequel promette di regalare nuove avventure cariche d’azione e drammaticità, trasmesse in streaming in tutto il mondo su Netflix. Pony Canyon ha già anticipato un’epica battaglia tra le forze alleate di Seigi & Akuma e il Perfect Large Numbers Corps, ambientata nello spettacolare scenario delle dune di sabbia di Tottori.

Cosa aspettarsi dalla Stagione 2

Diretta da Akira Sato e animata dallo studio Production I.G., la nuova stagione riunisce talenti chiave che hanno contribuito al successo della precedente, tra cui:

Makoto Fukami (sceneggiatura della serie)

(sceneggiatura della serie) Hirotaka Marufuji (design dei personaggi)

(design dei personaggi) Yasuharu Takanashi (colonna sonora)

Tra i doppiatori confermati, spiccano Mamoru Miyano nei panni di Kinnikuman, Akira Kamiya in quelli di Mayumi Kinniku e Prince Kamehame.

Sfide nell’espansione globale

Nonostante il suo status di culto in Giappone, Kinnikuman ha faticato a guadagnare un ampio seguito internazionale. La continuità narrativa dalla serie originale degli anni ’80 rende difficile l’accesso per i nuovi spettatori. Tuttavia, con Netflix che offre entrambe le stagioni, i fan più appassionati avranno un’opportunità unica per immergersi nel mondo di questa iconica saga di Shonen Jump.

Il ritorno della Kinnikuman Perfect Origin Arc non rappresenta solo un viaggio nostalgico per i fan di lunga data, ma anche un rinnovato tentativo di presentare il franchise a un pubblico più vasto. Gennaio 2025 si preannuncia come l’inizio di un nuovo capitolo di avventure spettacolari e intrattenimento senza tempo.

