Il desiderio di una piccola talpa | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-12-04T07:55:52+01:00 Un albo illustrato di pura tenerezza e dolcezza. Una piccola coccola da leggere con una bevanda calda e una copertina sulle gambe quando fuori fa freddo. Consigliatissimo per qualsiasi età e sensibilità. Una storia che emoziona e addolcisce anche le giornate più grigie. Testi: Sang-Keun Kim Illustrazione: Sang-Keun Kim Traduzione: Andrea de Benedittis Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Introspettivo Fascia di età: dai 7 anni Pagine: 40 pp. Formato: 19,5x25cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 18€

Avere un amico è uno dei più forti desideri che si hanno fin dalla più tenera età. Da bambini si riescono a stringere amicizie facilmente. Anche di quelle che durano per tutta una vita. Non tutti i bambini però stringono amicizia facilmente. Qualcuno ha più difficoltà o non ha coetanei con cui condividere giochi ed esperienze. Alcuni di essi infatti inventano perfino degli amici immaginari. In cui focalizzare i loro affetti ed attenzioni. In Il desiderio di una piccola talpa si parla proprio di una storia di questo tipo. Un albo scritto e illustrato da Sang-Keun Kim, tradotto da Andrea de Benedittis e pubblicato da Kite Edizioni nel marzo 2024.

La storia narrata in questo albo illustrato vede come protagonista una piccola talpa che si è appena trasferita. Quindi non conosce ancora nessuno in città e si sente un po’ sola. Di ritorno verso casa dopo il primo giorno di scuola incontra una palla di neve, la saluta e ci si affeziona. Inizia a farla rotolare verso la fermata dell’autobus e a raccontarle come si sente. Passano diversi autobus ma nessuno degli autisti fa salire il suo pupazzo di neve.

La piccola talpa dovrà quindi inventarsi qualcosa per riuscire a trovare un autista disposto a farla salire insieme al suo amico. Alla fine un autista accetterà di farli salire entrambi sull’autobus. Ma durante il tragitto la piccola talpa si addormenta e al suo risveglio non trova più il suo amico di neve. Arrivato a casa racconterà la storia alla nonna e il giorno dopo troverà una bella sorpresa fuori casa ad aspettarlo. Il desiderio della piccola talpa di avere un amico è esaudito.

Stile narrativo ed edizione

Il desiderio di una piccola talpa ruota intorno alle vicende della piccola protagonista. Il suo desiderio è quello di avere un amico. Un amico da tenere con sè e non cedere alla tentazione di abbandonarlo per prendere il suo autobus. La struttura narrativa della storia è quindi lineare. Il nodo centrale della storia si trova nella difficoltà affrontata dalla piccola talpa di prendere l’autobus per tornare a casa. In realtà la protagonista potrebbe prenderlo in qualsiasi momento. Ma la sua volontà di non lasciare indietro il suo amico, pupazzo di neve, limita le sue possibilità.

Le illustrazioni di Sang-Keun Kim sono dolcissime e piene di calore, nonostante rappresentino delle scenografie innevate. Un tratto a matita delicatissimo e meticoloso che disegna ogni personaggio sin nel minimo dettaglio. La piccola protagonista è perfettamente caratterizzata nelle sue movenze e nella sua espressività. Ma anche tutti i personaggi di contorno, dolci e buffi lo sono. La bellezza delle illustrazioni la si può notare in particolare negli autobus. Pieni di personaggi che spuntano da ogni finestrino e dove si è pervasi da un misto di simpatia e avvolgente dolcezza. Una tenerezza che raggiunge la commozione nel finale, lasciato a delle tavole mute in cui le immagini parlano da sole.

Kite Edizioni ci regala un albo illustrato fatto di pura e tenera dolcezza. Una perfetta alchimia tra un testo semplice e fluido e delle illustrazioni ricche e armoniose. Il confezionamento è eccellente con una qualità di stampa di alto livello che esalta il segno delicato di Sang-Keun Kim, che quasi svanisce nel bianco. Infine un piccolo e delizioso dettaglio lo si può notare nelle sguardie. Dove quelle iniziali trovano dei segni di passi solitari. Mentre le sguardie finali vedono due segni di impronte che camminano l’una accanto all’altra. Per chi si fosse poi affezionato alle vicende della piccola talpa, è già stato pubblicato anche il seguito, dal titolo La preoccupazione di una piccola talpa.

Conclusione – Il desiderio di una piccola talpa

Il desiderio di una piccola talpa è un albo illustrato di una tenerezza commovente. Una storia che potrebbe essere definita “di Natale”, anche se, in realtà, la festività non è mai citata. Il percorso di ritorno a casa della piccola talpa è una scoperta del senso profondo di amicizia. La protagonista non lascia indietro il suo amico e fa tutto il suo possibile per portarlo con sè. Lo plasmerà, in qualche modo. Ma non per cambiarlo, perché lei gli vuole bene così com’è, bensì per farlo accettare sull’autobus. Per far questo rinuncerà a prendere uno dei tanti autobus che passano e non li fanno salire. Resterà al freddo più a lungo del dovuto e gli cederà anche il suo cappellino, pur di camuffarlo.

Una storia che quindi veicola e trasmette il vero senso dell’amicizia. Nel modo più tenero e dolce che ci possa essere. Un albo illustrato assolutamente consigliato a tutti quelli che amano i racconti teneri fatti di sentimenti dolci e puri. Una storia perfettamente adatta per scaldare i cuori durante il lungo e freddo inverno. Anche se, in fondo, la tenerezza non ha una stagione.