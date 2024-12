Dragon Ball Daima: l’anime svela una delle trasformazioni più attese

Dragon Ball ha sempre presentato degli ostacoli importanti dinanzi a Goku e ai Guerrieri Z. Lo stesso vale nella nuova storia, Daima, dove il protagonista rimane sempre potente, nonostante sia stato trasformato in una versione mini di se stesso e ora si trovi sul Reame dei Demoni, caratterizzato da un’atmosfera pesante. Negli episodi recenti, Goku ha dimostrato di potersi ancora trasformare in un Super Saiyan quando necessario, ma gli spettatori si sono chiesti se questo fosse il limite massimo a cui poteva spingersi visto il suo attuale stato.

Fortunatamente, l’ottavo episodio di Dragon Ball Daima ha mostrato Goku fare affidamento su un’altra delle sue trasformazioni brevettate che si è mostrata grazie a suo figlio.

LEGGI ANCHE:



In arrivo Absolute Martian Manhunter di Deniz Camp e Javier Rodriguez

Uno dei motivi principali per cui Goku e Kaioshin il Supremo si sono avventurati nel Reame dei Demoni è quello di annullare il desiderio espresso dall’attuale signore dei demoni Gomah. Con tutti gli i Guerrieri Z trasformati in bambini di prima elementare e gli eroi più giovani trasformati in bambini, il quartetto di eroi nel Reame dei Demoni è alla ricerca delle Sfere del Drago del luogo. Anche se potrebbero esserci solo tre di queste “sfere dei desideri”, non è un’impresa facile reclamarle.

Nel combattere il primo del trio di Tamagami, si vociferava che persino questo primo ostacolo fosse capace di sconfiggere il precedente Signore dei Demoni, Darbula. E, nonostante la sua statura più piccola, Goku ha dimostrato di poter andare oltre il livello di Super Saiyan.

Nell’ultima battaglia, Goku si trasforma in Super Saiyan 2 e scatena una Kamehameha che gli permette di battere il primo Tamagami. Il protettore delle Sfere del Drago del Regno dei Demoni non è stato distrutto, ma ha ceduto nello scontro fisico. Il Tamagami tenta di ingannarlo con un gioco mentale ma Goku supera anche questo e quindi può andarsene con la prima delle tre Sfere del Drago.

Ovviamente, ora ci si chiede se Goku può diventare Super Saiyan 3 nel suo nuovo corpo. Con certezza su può dire che Daima è ambientato prima degli eventi di Dragon Ball Super, il che significa che trasformazioni come Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e Ultra Istinto probabilmente non faranno la loro apparizione.

Fonte – Comicbook