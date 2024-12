Look Back potrebbe aggiudicarsi l’Oscar nel 2025

Look Back ha conquistato il mondo intero quando ha debuttato sul grande schermo quest’anno. Tantissimi fan sono rimasti affascinati dalla storia che adatta il one-shot di Tatsuki Fujimoto. E ci grandi probabilità che Look Back possa conquistare l’Oscar nel 2025 nella categoria di miglior film d’animazione.

Basato sul manga del mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, Look Back è un’emozionante riflessione sull’amicizia tra le studentesse Fujino e Kyomoto. Il film è già un successo di critica e pubblico. Look Back detiene un raro punteggio del 100% della critica su Rotten Tomatoes e ha causato fiumi di lacrime tra gli spettatori. Ma il suo successo potrebbe non fermarsi qui, poiché Look Back è idoneo per la competizione agli Academy Awards del prossimo anno.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato l’elenco completo dei film d’animazione idonei per la nomination agli Oscar del 2024. Sebbene i film anime abbiano avuto un discreto curriculum in passato, con le opere dello Studio Ghibli che spesso compaiono tra le nomination nella categoria, i contendenti del prossimo anno dovranno vedersela con alcuni forti film anime.

Oltre a Look Back, altri quattro lungometraggi anime sono stati nominati dall’Academy come possibili contendenti. The Imaginary, diretto da Yoshiyuki Momose, segue un amico immaginario di una ragazzina che scopre che scomparirà se lei si dimentica di lui. Basato sul romanzo omonimo di A.F. Harrold, il film è stato un discreto successo di critica. The Imaginary ha un forte punteggio del 91% dei critici su Rotten Tomatoes. Tuttavia, il punteggio del pubblico è meno impressionante al 77%. The Imaginary è in streaming su Netflix.

Quei due film affronteranno una dura concorrenza da The Colors Within (Kimi no iro), diretto da Naoko Yamada. Il film non è ancora uscito negli Stati Uniti, ma è uscito nelle sale giapponesi ad agosto, cosa che gli è valsa ottime recensioni. La sinossi ufficiale recita: “La studentessa Totsuko riesce a vedere i colori delle emozioni nelle persone. Per evitare che i suoi amici e la sua famiglia provino sentimenti oscuri, si preoccupa, interpreta le situazioni e persino mente per appianare le cose. In una libreria di antiquariato all’angolo di Nagasaki, incontra una bellissima donna con un colorito incredibilmente bello e un ragazzo amante della musica che cerca di mettere insieme una band. La storia segue queste tre persone sensibili che si riuniscono per suonare in una band”.

Forse il candidato più ignaro è Ghost Cat Anzu. Diretto da Yoko Kuno e Nobuhiro Yamashita (e adattato dal manga omonimo), il film è il meno amato dalla critica tra quelli menzionati finora. Ghost Cat Anzu segue una giovane ragazza che viene mandata a vivere con il nonno nella campagna giapponese. Durante la sua permanenza, stringe un improbabile legame con uno spirito felino. Ghost Cat Anzu è uscito nei cinema americani all’inizio di novembre con recensioni e reazioni contrastanti da parte di fan e critici, ottenendo un punteggio del 69% su Rotten Tomatoes.

Quelli sopra sono solo i film anime che possono essere candidati. Ciò non significa che questi film siano stati nominati. Tuttavia, data l’accoglienza travolgente della critica che ha ricevuto Look Back, sarebbe scandaloso se il film venisse trascurato. Tuttavia, i fan degli anime sanno che l’Academy non sempre tratta i film animati con il rispetto che meritano.

Oltre a Look Back ci sono altri film d’animazione che potrebbero competere come Chicken for Linda!, The Colors Within, Cattivissimo Me 4, Transformers One, Ultraman: Rising, Il Robot Selvaggio e tanti altri.