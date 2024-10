Chainsaw Man: Fujimoto ha già in mente l’idea del prossimo manga

Tatsuki Fujimoto si è fatto un nome con Chainsaw Man, manga shonen che è molto seguito in tutto il mondo. Il mangaka però è anche conosciuto per altre opere di altrettanto spessore come Look Back e Fire Punch, dunque Fujimoto dato vita a storie popolari nel corso degli anni, ma nessuna regge il confronto con Chainsaw Man. Le capacità narrative del mangaka sono ineguagliabili e i fan si stanno già chiedendo cosa abbia in serbo Fujimoto per il futuro. E il mangaka sta anticipando ai fan su cosa potrebbe lavorare.

Mentre i fan aspettano che Chainsaw Man pubblichi il suo primo film, Fujimoto aveva rivelato in un’intervista di quale anno fa che aveva un’idea su un prossimo eventuale manga.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 17 ottobre 2024

“Ho alcune idee“, ammette Fujimoto circa i suoi progetti futuri. “In particolare, ho una storia che inizierebbe come una commedia romantica. All’inizio, ci sarebbero diverse eroine, ma solo una di loro riesce a trovare l’amore. Scoraggiate, le altre ragazze si suicidano e tornano come spiriti maligni destinati a perseguitare l’unica ragazza che riesce a trovare un fidanzato“.

Come si vede, il tono di Fujimoto è tanto coinvolgente quanto oscuro. Tutte le sue storie hanno un lato tagliente e nulla è mai esattamente come sembra con Fujimoto. Non solo le sue storie sono oscure, ma sono anche stratificate con aspettative sovvertite. Lo abbiamo visto più e più volte nel lavoro di Fujimoto, e questo semplice tono da commedia romantica rende chiaro il suo punto di vista.

Questa intervista, pubblicata all’inizio del 2021, ha preceduto due delle opere più recenti del mangaka. Look Back ha debuttato successivamente nel corso dell’anno, mentre Goodbye, Eri è uscito nel 2022. Le storie non hanno visto la fine del sogno di Fujimoto sulla commedia romantica, quindi c’è ancora tempo affinché Fujimoto lavori su questa sua idea. Tuttavia, per il momento, sembra che sia concentrato su Chainsaw Man.

Dopotutto, Chainsaw Man è una delle serie principali di Shonen Jump e il suo impatto è un fatto. La serie, che ha debuttato nel 2018, ha fatto scalpore con la sua commedia cupa e l’orrore soprannaturale. Personaggi come Denji e Makima sono diventati mascotte nel fandom e gran merito è anche di Studio MAPPA. Lo studio di animazione ha lavorato a stretto contatto con Fujimoto per adattare Chainsaw Man sul piccolo schermo e la prima stagione si è rivelata un successo mondiale.

Fonte – Comicbook