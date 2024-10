Look Back: il regista adatterà anche Goodbye Eri?

Look Back quest’anno ha debuttato sul grande schermo con il film anime, lasciando tutti senza parole. Si tratta dell’adattamento del one-shot di Tatsuki Fujimoto, un gigante nel mondo dei manga. Sicuramente il mangaka è principalmente famoso per Chainsaw Man, ma ha anche creato alcune storie incredibili al di fuori del sanguinoso shonen. Più di recente, Look Back ha preso d’assalto i cinema giapponesi, evidenziando una storia triste e stranamente vivificante, sottolienando i punti di forza di Tatsuki come creatore. Un altro one-shot accolto positivamente di Fujimoto è Look Back. E sembra che uno dei grandi responsabili del film Look Back non abbia al momento piani per lavorare a un altro progetto nato dalla mente di Tatsuki Fujimoto.

Ricordiamo che Look Back è un racconto breve che segue il viaggio “banale” di Ayumu Fujino e Kyomoto. Le due protagoniste sono aspiranti mangaka e sperano un giorno di creare storie che siano lette in lungo e in largo. Ricevendo consensi dalla critica e dal pubblico, il film ha ricevuto recensioni entusiastiche dagli animatori dello Studio Ghibli e da molti altri attori dell’industria dell’intrattenimento.

In una recente sessione di domande e risposte tenutasi a Burbank, in California, il regista di Look Back Kiyotaka Oshiyama ha dichiarato di non avere intenzione di affrontare un’altra delle opere strappalacrime di Fujimoto, Goodbye, Eri. Oshiyama ha spiegato nel dettaglio che il suo stile e quello dello Studio Durian non corrispondono esattamente al tono e alla struttura di Goodbye, Eri. E i lettori di manga potrebbero già essere consapevoli del fatto che Goodbye, Eri è una storia che differisce notevolmente dal suo predecessore.

Pubblicato nel 2022, Goodbye, Eri è un altro speciale one-shot scritto e disegnato dal mangaka Tatsuki Fujimoto. Invece di concentrarsi su aspiranti mangaka, la storia segue il protagonista Yuta Ito che si innamora del cinema. Per via di alcuni momenti difficili, Ito decide di togliersi la vita ma viene fermato da una misteriosa ragazza di nome Eri. Si scopre che Eri nasconde un segreto importante e tale segreto farà sì che Yuta la guardi in un modo completamente nuovo.

Dunque Studio Durian e il regista di Look Back, Kiyotaka Oshiyama, non torneranno per adattare un altro lavoro di Tatsuki Fujimoto. Ma non significa che Goodbye, Eri non sarà mai adattato in un film. Infatti, in passato, Studio MAPPA ha sostenuto l’idea di voler lavorare su tutte le opere di Fujimoto quindi le probabilità restano alte.

Fonte – Comicbook