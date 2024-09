Look Back: il regista del film anime rivela la sua ispirazione principale

Una delle uscite che ha incantato tantissimi appassionati degli anime è stato Look Back. Si tratta di uno degli one-shot di maggior successo scritto e disegnato dal famoso Tatsuki Fujimoto, il mangaka di Chainsaw Man. E in una recente intervista, il regista del film di Look Back, Kiyotaka Oshiyama, ha parlato del film rivelando nuovi dettagli. E nella sua intervista più recente, il regista afferma che Midsommar ha contribuito a ispirarlo per realizzare Look Back.

L’aggiornamento arriva da Animage, la rivista che ha pubblicato di recente il suo numero di ottobre. Quando hanno chiesto a Oshiyama quale fosse il suo film preferito, il regista ha ammesso che Midsommar è abbastanza in alto nella sua lista dei film preferiti al punto da averlo influenzato in Look Back.

“Mi piace molto il film Midsommar diretto da Ari Aster. Il rapporto d’aspetto di Look Back è 2:1, che ho preso da Midsommar. Le nostre preferenze sono abbastanza simili in alcuni modi. Ad esempio, Midsommar usa spesso la simmetria e a me piace anche creare composizioni simmetriche“, ha spiegato Oshiyama.

Si scopre quindi che Midsommar ha avuto un impatto importante sul modo in cui il regista ha realizzato il film. La storia nasce dalla mente di Tatsuki Fujimoto, che il mangaka ha realizzato in modo che potesse essere ricreata sullo schermo. Tuttavia, per creare l’atmosfera del film, non potevano mancare fonti di ispirazione esterne. Midsommar non è unico nel suo rapporto d’aspetto 2:1, ma ha contribuito a stabilire la cornice per un vasto pubblico. Un film come Look Back è ugualmente denso in termini di effetti visivi, quindi questo omaggio al rapporto di aspetto è molto appropriato.

A giugno, il lettori hanno potuto esplorare per la prima volta il prodotto finale sul grande schermo, e Look Back è andato avanti a gonfie vele da allora. Infatti ad oggi il film ha già incassato oltre 6 milioni di dollari in Giappone e questo totale è destinato a crescere man mano che il film sarà rilasciato in tutto il mondo. L’ambizioso film ha mostrato il potenziale di Studio Durian e anche la maestria narrativa di Fujimoto.

