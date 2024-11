Yaiba: un nuovo trailer rivela le novità del ritorno della serie anime

Yaiba è una delle serie manga scritte e disegnate dal famosissimo Gosho Aoyama nel 1988 ed era uno dei preferiti dei lettori di quegli anni. Pubblicato su Weekly Shonen Sunday di Shueisha con tutti i capitoli raccolti in 24 volumi, l’adattamento anime, prodotto da Pastel nel 1993, è durato 52 episodi. Ma nel 2025 la serie tornerà in grande stile con un reboot intitolato Yaiba: Samurai Legend, che sarà prodotto da Wit Studio.

Il debutto del reboot di Yaiba è previsto per aprile 2025 e Wit Studio ha appena rilasciato un nuovissimo trailer che mostra come si presenta il nuovo progetto anime.

Molti reboot moderni spesso apportano modifiche allo stile artistico originale di una serie, ma Wit Studio ha fatto un lavoro eccellente nel mantenere intatto tutto il fascino retrò di Yaiba. Il nuovo trailer amplia anche il cast del doppiaggio della serie, confermando che Musashi Miyamoto sarà doppiato da Junichi Suwabe, noto per il suo doppiaggio di Sukuna in Jujutsu Kaisen e Kenjuro Kurogane sarà doppiato da Katsuyuki Konishi.

Yaiba: Samurai Legend è uno dei tanti reboot come i fan hanno già visto per altre serie come Ranma 1/2, Trigun e Devilman. Tutte queste serie classiche stanno facendo il loro ritorno in modo da coinvolgere anche la nuova generazione di fan degli anime. Alcune di queste serie non sono delle ricreazioni 1:1 in quanto adottano un approccio molto più aperto alla narrazione, come Devilman e Trigun. La storia e i personaggi originali di queste serie sono stati semplicemente inseriti in scenari completamente nuovi per sorprendere anche i fan più devoti. Ma serie come Ranma 1/2 e l’imminente reboot di Yaiba prendono una direzione molto più diretta. Il che, per molti versi, è una buona cosa. Potrebbe essere noioso vedere la stessa storia raccontata più e più volte, ma dato che gli shonen moderni sono cambiati così tanto, in realtà è rinfrescante vedere il ritorno dei classici tropi.

Yaiba in particolare incarna ogni tropo fondamentale delle serie shonen. Gli eventi ruotno attorno al protagonista Yaiba Kurogane, un ragazzo che vuole diventare un samurai. Un giorno, si ritrova in una città dove viene spinto a diventare un guerriero leggendario e ad affrontare uno studente delle superiori dall’aspetto diabolico di nome Takeshi Onimaru. Nel suo viaggio attraverso la città, il giovane Yaiba incontra molti amici e mentori che lo aiutano a spingerlo a diventare il miglior samurai possibile. In vero stile shonen d’azione, il protagonista dal cuore d’oro agisce con il potere dell’amicizia che lo incoraggia nel suo obiettivo di sconfiggere il sinistro studente delle superiori e altri rivali. Rispetto ai moderni franchise shonen, Yaiba è semplice, pieno di cuore e va dritto al punto.

Fonte – Comicbook