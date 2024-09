Yaiba: svelato il nuovo trailer del revival della serie di Gosho Aoyama

Probabilmente non tutti conosceranno la serie manga Yaiba, ma moltissimi non hanno nemmeno bisogno di presentazioni quando si parla di Detective Conan, uno dei più grandi franchise shonen di sempre. In corso da tantissimi anni, oltre a seguire i misteri del protagonista della serie, questa ha lanciato diverse serie spin-off che hanno ulteriormente ampliato l’universo.

È il caso di Yaiba, un’altra serie scritta e disegnata dall’amatissimo mangaka Gosho Aoyama. Il piccolo samurai potrebbe aver avuto la sua serie anime negli anni ’90, ma questo non ha impedito a Wit Studio di riportare in auge Yaiba attraverso l’imminente revival dell’anime, che ha rilasciato da poco un nuovo trailer per mostrare il prossimo capitolo animato dello spadaccino.

Yaiba ha fatto il suo debutto nel 1988, raccogliendo una manciata di capitoli prima di concludersi nel 1993. Grazie alla serie manga di Gosho Aoyama, Yaiba ha ricevuto un crossover con Detective Conan in una puntata speciale pubblicata nel 2000. Gli appassionati di anime conosceranno sicuramente Wit Studio poiché lo studio di animazione giapponese si è fatto un nome lavorando a serie come l’attacco dei giganti, Suicide Squad Isekai, Ranking of Kings e molte altre. Considerata la versatilità di Wit, saranno sicuramente in grado di riportare sul piccolo schermo l’epica spadaccina di Aoyama.

Mentre Wit deve ancora rivelare una data di uscita per il prossimo adattamento anime, ha già espresso i tre grandi personaggi che daranno vita a Yaiba Kurogane e al suo cast di supporto. Minami Takayama interpreterà la parte di Yaiba, Manaka Iwami interpreterà Sayaka Mine e Yoshimasa Hosoya darà la sua voce a Takeshi Onimaru.

Coloro che non hanno avuto l’opportunità di leggere il manga, la descrizione del manga pubblicata dall’editore Shogakukan è la seguente: “Il protagonista, Kurogane Yaiba, è un bambino samurai selvaggio che si allena nella giungla con suo padre, Kenjurou. Per uno scherzo del destino, il determinato samurai torna in Giappone e incontra il suo rivale, Onimaru Takeshi. Yaiba, che vive per battaglie serie, si imbarca in un’avventura spettacolare quando Onimaru ottiene la spada del Demone Leggendario!“.

Fonte – Comicbook