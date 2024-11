Lazarus: il regista di John Wick ha girato le scene di combattimento per Shinichiro Watanabe

Lazarus è il progetto anime più recente di Shinichiro Watanabe, famoso in tutto il mondo per Cowboy Bebop e Samurai Champloo. E i fan saranno entusiasti di scoprire che Watanabe ha avuto modo di lavorare con il regista della serie John Wick, dando vita alla coppia da sogno dei fan degli anime. Shinichirō Watanabe tornerà presto sui nostri schermi con Lazarus, una serie fantascientifica originale. Watanabe ha coinvolto l’ex stuntman diventato regista, Chad Stahelski, per progettare le sequenze d’azione dello show. Per visualizzare le scene di lotta e gli inseguimenti di Lazarus, Stahelski si è allontanato dall’animazione e le ha effettivamente girate in live-action.

Shinichirō Watanabe ha rivelato che Chad Staheslki ha preso l’insolita decisione di progettare le scene di lotta di Lazarus in live-action, prima di animarle. Watanabe ha anche aggiunto che questo show gli ha dato l’opportunità di perseguire collaborazioni significative. Una di queste è la collaborazione con Chad Stahelski. E il regista giapponese afferma che il regista di John Wick ha fatto di tutto, girando persino delle sequenze di combattimento dal vivo.

Quello che ha lasciato Watanabe senza parole è che Chad Stahelski ha progettato le scene di azione senza chiedere alcun compenso. “Eravamo un po’ preoccupati di quanto ci sarebbe costato questo progetto. Ho dovuto scusarmi e dirgli subito che non abbiamo mai lavorato con budget di livello hollywoodiano. Ma Chad Stahelski è un fan di lunga data di Shinichiro Watanabe e infatti ha affermato di preoccuparmi del costo. Cowboy Bebop e Samurai Champloo mi hanno ispirato per anni. Lascia che lo faccia per te“.

Chad Stahelski ha rivelato quanto Cowboy Bebop abbia influenzato la sua carriera, in particolare il recente John Wick: Chapter 4. Il regista ha detto che la morte di John Wick a Parigi si ispira dalla morte di Spike Spiegel alla fine della serie di Watanabe.

L’ultimo teaser di Lazarus è stato rilasciato al New York Comic Con di quest’anno. Il trailer ha mostrato la splendida animazione di MAPPA e ha promesso vibrazioni alla Cowboy Bebop. Insieme al trailer, i fan hanno anche scoperto che Lazarus è attualmente programmato per essere rilasciato nel 2025.

Fonte – Comicbook