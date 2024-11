Cowboy Bebop prima volta in blu-ray: alla (ri)scoperta dell’anime cult

La serie anime cult arriva per la prima volta in alta definizione.

Federico Vascotto 2024-11-12T17:28:07+01:00 SPECIFICHE TECNICHE Numero Dischi: 4 Durata: 639 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 1.33:1 1080p @23.98fps; Episodi 6, 17, 19, 20 e 23: 1080i @29.97fps Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Dopo Trigun, Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione giapponese, continua a fare felici i fan della MTV Anime Night degli anni ’90 – primi 2000. Un altro cult arriva in home video e per la prima volta in blu-ray. Stiamo parlando di Cowboy Bebop la serie che rivoluzionò il linguaggio aprendo la strada al racconto per adulti.

Cowboy Bebop: See You, Space Cowboy

La serie anime è diretta da Shinichiro Watanabe (Samurai Champloo, Animatrix), scritta da Keiko Nobumoto (Wolf’s Rain, Macross Plus), con le musiche cult di Yoko Kanno (Escaflowne) e prodotta da Sunrise (Gundam).

Uno dei prodotti più originali degli ultimi anni, capostipite di un genere, ci porta in un mondo in pieno stile anni ’70. Al centro le esplosive avventure intergalattiche dello scanzonato e misterioso cacciatore di taglie Spike Spiegel e del suo socio Jet Black. Nel corso delle loro scorribande si uniranno all’equipaggio dell’astronave Bebop anche la sensuale Faye Valentine, l’hacker adolescente Ed e il prodigioso cane Ein. Il bizzarro ed improbabile ensemble si troverà scaraventato in una girandola di eventi, tra killer, casinò interplanetari, ecoterroristi, virus alieni e camionisti spaziali.

Cowboy Bebop però si è distinta per la commistione di commedia e dramma: non si ride e basta con l’aspetto scanzonato, avventuroso e vagabondo dello show. Si piange anche, soprattutto per il passato doloroso dei protagonisti che bussa alla loro porta e si trovano costretti ad affrontare. Il serial poi contiene delle sequenze action e toccanti a livello di regia e montaggio incredibili che hanno fatto la storia degli anime. La caratterizzazione dei personaggi, i loro rapporti e l’evoluzione degli stessi sono la ciliegina sulla torta di un prodotto perfettamente compiuto.

Non c’è solo l’avventura western nello spazio, ma anche la romance della storia d’amore tragica del protagonista ed impossibile del protagonista e la rivalità con Vicious, dalla folta chioma bionda. Non manca davvero nulla, comprese le scaramucce quotidiane e l’imparare a lavorare come una squadra. Tutto ammantato da una tristezza malinconica negli occhi dei personaggi, da un tratto animato deciso ma delicato, ed immediatamente riconoscibile. Infine da una filosofia esistenzialista piena di domande sul senso dell’umanità e della vita, la prima volta che si affrontavano tematiche di questa portata.

L’edizione home video in alta definizione

I 26 episodi che compongono la serie completa sono raccolti in 4 Blu-ray in questa Limited Edition di Anime Factory. Per la prima volta in alta definizione e l’upgrade a livello di audio e soprattutto video si vede tutto. La confezione si presenta come la classica edizione Plaion Pictures con cartoncino esterno, slipcase con amaray in plastica interno. Forse un po’ stretto e quindi bisogna stare attenti agli alloggiamenti dei dischi.

Variegati i contenuti extra digitali presenti all’interno dei dischi. Opening Textless ed Ending Textless per apprezzare appieno i crediti di apertura e chiusura della serie. Le vacanze estive di Ein, lo Spot, il Videoclip “Tank!” e la Session #0 per approfondire la realizzazione del serial.

Interessanti i contenuti extra fisici ovvero le 4 Cards da collezione e il Booklet esclusivo con guida agli episodi e gallery d’illustrazioni, schizzi e making of. Siamo abituati a vederle con i film nelle edizioni Anime Factory quindi è apprezzabile il lavoro fatto per un serial tv.