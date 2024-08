Trigun: alla (ri)scoperta dell’anime cult in home video

Federico Vascotto 2024-08-02T09:54:25+02:00 Numero Dischi: 4 Durata: 615 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 1.33:1 4/3 PAL Formato Audio: Italiano 2.0 Dolby Digital; Giapponese 2.0 Dolby Digital Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Molti hanno conosciuto Trigun grazie alle Anime Night di MTV negli anni ’90-2000. Ora rivive in home video grazie a Anime Factory e Plaion Pictures nell’edizione definitiva, anche se purtroppo solamente in DVD. Originariamente è un manga scritto e disegnato da Yasuhiro Nightow (tre tankōbon dalla Tokuma Shoten sulla rivista Shonen Captain, che però chiude nel 1997 rendendo il manga incompleto. Arriverà un sequel un anno dopo, Trigun Maximum, edito da Shōnen Gahōsha nella sua collana Young King OURs, conclusosi nel 2007 dopo 102 capitoli e 14 volumi.

Quello stesso anno, nel ’98, arriva l’adattamento anime dello studio Madhouse, composto da 26 episodi e trasmesso in Giappone dal network TV Tokyo. Le musiche sono di Tsuneo Imahori. La regia di Satoshi Nishimura. Un film sequel, intitolato Trigun: Badlands Rumble, è uscito nelle sale giapponesi il 24 aprile 2010 e in Italia in DVD con Dynit. C’è anche una serie revival, Trigun: Stampede, di cui è attualmente in produzione la seconda stagione.

Trigun: la serie anime

Vash the Stampede, soprannonimato “il tifone umanoide”, è il primo uomo nella storia ad essere dichiarato una calamità naturale. Viene ritenuto responsabile di disastri in molte città, compresa la distruzione dell’intera July City, tanto che sulla sua testa pesa una taglia da 60 miliardi di $$ (doppi dollari). Eppure la sua reale natura è tutt’altro che guerrafondaia: un tipo spensierato e un pacifista convinto, sempre pronto a venire in soccorso dei più deboli, con due sole grandi passioni: le belle donne e le ciambelle. Dotato di empatia e sensibilità e allo stesso tempo di forza e determinazione, oltre che di resistenza fisica, cerca di evitare di ferire a morte i criminali che incontra sul proprio cammino.

L’ambientazione della storia è il pianeta desertico Gunsmoke, citando la tradizione western e portandola nello spazio. Illuminato da due soli e circondato da cinque lune, è stato colonizzato 100 anni or sono da navi spaziali terrestri e appartenenti al progetto Seeds. Tra faide familiari e regressione tecnologica, non è il posto che si consiglierebbe ai coloni umani su cui vivere.

Sulle sue tracce, nomade impenitente, vengono mandati due agenti da una società di assicurazioni: Meryl Strife e Milly Thompson. A quel punto inizia un gioco del gatto col topo che sembra non avere mai fine e regalare sequenze action e riflessioni psicologiche già cult, insieme ad omaggi e citazioni al cinema e momenti tragicomici com’è tipico di queste serie anime. Per portare allo scontro finale tra Vash e Knives, suo fratello, da cui dipenderà il destino di tutta l’umanità.

Tanti i personaggi che si incontrano lungo il cammino, come Legato Bluesummer, un uomo che avverte il protagonista di 12 sicari alle sue calcagna ingaggiati da lui stesso, e uno di loro, Nicholas D. Wolfwood, un reverendo pistolero che alla fine lo aiuterà a sconfiggere i Gung-Ho Guns.

Trigun: l’edizione home video

Trigun fece da apripista agli albori del 2000 all’arrivo dell’animazione dal taglio adulto in Italia, diventando un instant cult. I 26 episodi che compongono la serie completa sono raccolti in questa Limited Edition. Peccato per l’edizione non in HD Alta Definizione come ci ha abituato solitamente Anime Factory.

Per il resto il cofanetto mantiene le caratteristiche estetiche ottime della collana. Tra i contenuti extra digitali troviamo solamente la Opening Textless e la Ending Textless, per ripercorrere i bellissimi titoli di testa e di coda in tutta la loro magia.

Come extra fisici invece troviamo, oltre ai 4 dischi DVD con le puntate, 4 Cards da collezione e un Booklet esclusivo con guida agli episodi e gallery d’illustrazioni. Un making of con curiosità e aneddoti sulla realizzazione dell’anime.