Come nascono gli alberi | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-12-03T09:13:02+01:00 Un albo illustrato a metà strada con un fumetto che racconta la storia degli alberi e si intreccia a quella degli esseri umani. Il tutto in un magico dialogo tra una mamma e il figlio che passeggiano in un bosco rigoglioso e pullulante di vita. Testi: Charles Berberian Illustrazioni: Charles Berberian Traduzione: Giulia Calandra Buonaura Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Genere: Ambientalismo Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 32 pp. Formato: 24,5×32,5 cm, Cartonato Uscita: Luglio 2024 Prezzo: 16 €

L’albero è l’elemento naturale più semplice ed universalmente conosciuto. Il primo che riconosciamo e anche il primo che disegnamo quando siamo bambini. Sin da piccoli ci insegnano quanto sia importante per l’ambiente che il mondo sia pieno di alberi. In quanto producono l’ossigeno che respiriamo. Senza gli alberi, infatti, noi non potremmo respirare e quindi vivere. Come nascono gli alberi però? Da dove vengono? Come possiamo aiutarli a cresce e proliferare, anche per il nostro bene? Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, risponderemo a questa e tante altre domande. In Come nascono gli alberi troviamo una storia che mette in connessione l’essere umano e questi meravigliosi vegetali. Un albo scritto e illustrato da Charles Berberian, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini nel luglio 2024.

La storia inizia in una tranquilla passeggiata tra i boschi in un momento intimo di dialogo e ascolto tra una mamma e il suo bambino. L’argomento della conversazione è su temi importanti come la natura, la famiglia e la vita, in generale. Il bambino fa una serie di domande spontanee e innocenti che trovano nella voce della madre, sempre delle risposte semplici e rassicuranti. La storia ha quindi un andamento leggero e al tempo stesso profondo. Addirittura, a tratti umoristica, attraverso illustrazioni che alternano tuffi di colore ad acquerello al bianco e nero della china. Il dialogo, espresso sotto forma di fumetto, finisce nel mezzo di un bosco dove la mamma e il figlio piantano un giovane albero in memoria del nonno appena scomparso. Un grande insegnamento e un simbolo per un piccolo bambino e albero che hanno tutta la vita davanti.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Charles Berberian in questa sua opera ci racconta con delicato candore la stretta connessione che c’è tra la natura e gli esseri umani. Lo fa con una madre. Che come madre natura spiega a suo figlio l’importanza degli alberi e di come dovremmo sempre far in modo che questi vivano e prosperino. Usa un linguaggio molto semplice e un andamento narrativo che apre ai sentimenti e alle emozioni. Una breccia che si apre nei cuori dei più piccoli per poi avvicinarli alla bellezza e al contatto con la natura.

Dal punto di vista visivo, Charles Berberian si avvale di uno stile molto vicino al fumetto. Sia per quanto riguarda il disegno a china. Ma anche per quanto riguarda il registro testuale, che è strutturato su dei balloon fumettistici. Troviamo quindi un dialogo unicamente basato sul discorso diretto tra il bambino e la mamma. Che in un gioco di domande e risposte avanza, pagina dopo pagina tra un bosco avvolgente. Le illustrazioni si alternano tra le rigogliose colorazioni della natura e il bianco e nero riflessivo, nei momenti di silenzio.

Leggendo il dialogo ci si immedesima subito nelle emozioni del bambino che incalza la madre con domande sulla natura. Questo albo illustrato realizzato da Franco Cosimo Panini è uno di quei libri che riescono con poche semplici parole ed illustrazioni a provocare forti emozioni. L’acquarello e la china sono infatti due tecniche che riescono bene a trasmettere le emozioni. Ma senza l’apporto del testo non riuscirebbero ad esprimere la loro massima potenza espressiva.

Conclusione – Come nascono gli alberi

Come nascono gli alberi è un albo illustrato a metà con il mondo del fumetto. Un delicato e profondo dialogo che parla della connessione tra l’essere umano e gli alberi. Un libro intimo e delicato che racchiude anche il rapporto tra madre e figlio e quello vitale tra uomo e natura. I protagonisti di questa storia sono la mamma e il figlio. Ma anche la giovane piantina è un protagonista. Tutto intorno a loro il pullulare della vita dei boschi, con le sue creature e gli altri alberi a fare da cornice.

Un albo illustrato assolutamente consigliato per trasmettere ai bambini l’importanza degli alberi e di stringere una stratta connessione con la natura. Una lettura adatta anche per i più grandi. Perché insegna come trasmettere questo importante amore verso il mondo vegetale. In conclusione, Come nascono gli alberi è un libro per affrontare le prime, grandi domande esistenziali dei bambini con tatto e leggerezza. Aiuta a trasmettere il profondo amore e il rispetto che si deve avere per la natura.