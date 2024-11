Tra le uscite targate Panini Comics del 28 novembre 2024 troviamo i nuovi numeri dei mensili Star Wars: L’Alta Repubblica e Teenage Mutant Ninja Turtles (la serie scritta da Sophie Campbell, alla quale nei prossimi mesi si affiancherà la nuova serie scritta da Jason Aaron già lanciata in occasione di Milano Games Week & Cartoomics).

Inoltre, mentre su Sky sta andando in onda la serie Dune: Prophecy, arriva il volume conclusivo di Dune: Casa degli Harkonnen, mentre arrivano anche i nuovi Omnibus di Asterix e Predator.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 28 novembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 28 novembre 2024

Star Wars: l’Alta Repubblica 11

Star Wars: L’Alta Repubblica 43

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #7

Keeve Trennis si trova all’interno della Zona di Occlusione dei Nihil assieme a un gruppo di Jedi – e non solo – pronti a tutto. Ma ora davanti a loro si stagliano i Figli della Tempesta, un gruppo di Nihil modificati dalla crudele scienza del Barone Boolan.

AMBIENTATO NELLO STESSO PERIODO STORICO DELLA SERIE THE ACOLYTE!

Teenage Mutant Ninja Turtles 72

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #136/137, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game – The Alliance (2022) #4, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game (2022) #5

Donatello, Angel e Carmen cercano di proteggere Seri dagli assassini Utrom. Il viaggio interdimensionale di Shredder, Leonardo e Michelangelo sta per giungere al termine. E il Gioco dell’Armageddon continua…

Dune: Casa degli Harkonnen 3

18,00 €

Contiene: Dune: House Harkonnen (2023) #9/12

La saga di Casa Harkonnen si conclude in questo epico capitolo del secondo prequel di Dune! L’adattamento ufficiale dei romanzi di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, con i disegni di Michael Shelfer (Domino), alza un velo sul crescente conflitto che coinvolge i personaggi. Tensioni politiche, matrimoni di convenienza… tutto viene sconvolto da un attacco terroristico, Leto Atreides è in grave pericolo, e il Barone Harkonnen è in cerca di vendetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Predator Omnibus: Le Storie Classiche 2

90,00 €

Contiene: Predator: Hell & Hot Water (1997) #1/3, Predator: Primal (1997) #1/2, Predator: Nemesis (1997) #1/2, Predator: Captive (1998) #1, Predator: Homeworld (1999) #1/4, Predator: Xenogenesis (1999) #1/4, Predator (2009) #1/4, Predators (2010) #1/4, Predators: Beating the Bullet (2010) #1, Predators: Preserve the Game (2010) #1, Predator: Hunters (2017) #1/5, Predator: Hunters II (2018) #1/4, Predator: Hunters III (2020) #1/4, Dark Horse Presents (1986) #124 (I), Free Comic Book Day 2009: Predator

Con questo secondo, mastodontico volume giunge al termine la riedizione – rigorosamente integrale e cronologica – di tutte le storie a fumetti incentrate sull’alieno più tecnologico e spietato dell’universo: lo Yautja! Dalle profondità oceaniche alle giungle equatoriali, da pianeti remoti alle grandi città, i Predator hanno sempre e solo un unico scopo: scovare un degno avversario e dare inizio al rituale della Caccia! Una fenomenale raccolta di storie complete realizzate da autori del calibro di Chris Warner, Mark Schultz, Ian Edginton, John Arcudi, David Lapham e Gene Colan!

Asterix Omnibus 4

45,00 €

Contiene: Le Devin, Astérix en Corse, Le Cadeau de César, La Grande Traversée, Obélix et Compagnie, Astérix chez le Belges

Quarto tomo che riunisce le avventure di Asterix e Obelix scritte da René Goscinny e disegnate da Albert Uderzo, le ultime a cui hanno lavorato insieme gli autori prima della scomparsa di Goscinny. Dalla Corsica fino in Belgio, con una capatina veloce in America, per non parlare di quel che combinano gli abitanti del villaggio. Sei storie a fumetti complete e un nutrito apparato redazionale per soddisfare ogni “asterixiana” curiosità.