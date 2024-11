L’anime Dandadan nasconde un curioso collegamento con Mighty Morphin Power Rangers grazie alla voce del personaggio Turbo Granny, interpretata da Barbara Goodson.

Dandadan, una delle serie anime più discusse dell’autunno 2024, ha conquistato i fan per il suo mix unico di umorismo assurdo e tensione. Tuttavia, c’è un dettaglio nascosto che farà sorridere i nostalgici dei Mighty Morphin Power Rangers: la voce di Turbo Granny, uno dei personaggi più stravaganti dell’anime, è interpretata da Barbara Goodson, storica doppiatrice di Rita Repulsa, l’iconico villain dei Power Rangers.

Rita Repulsa diventa Turbo Granny

Barbara Goodson è una veterana del doppiaggio con una carriera ricca di ruoli iconici. Anche se molti la ricordano come la voce di Rita Repulsa, i fan di anime potrebbero riconoscerla per personaggi come Naota in FLCL, la madre di T.K. in Digimon o Aiko in The Boy and the Heron. Tuttavia, sentire la sua inconfondibile voce prestata a Turbo Granny in Dandadan aggiunge un elemento comico inaspettato, specialmente considerando le battute assurde del personaggio, come il famoso momento in cui minaccia di rubare i genitali di Okarun.

Turbo Granny, introdotta come uno spirito maligno che perseguita i protagonisti, è rapidamente diventata un membro del cast principale, trasferendo la sua essenza in un giocattolo a forma di gatto. Il personaggio è una fonte di conoscenza sui fenomeni paranormali per Momo e Okarun, ma la sua natura egoista e disinteressata al destino dei ragazzi la rende esilarante e imprevedibile. La combinazione della personalità eccentrica di Turbo Granny e l’esperienza vocale di Barbara Goodson crea un’esperienza unica che i fan adorano.

Perché Dandadan è un successo?

Basato sul manga di Yukinobu Tatsu, Dandadan si è rapidamente affermato come una delle uscite anime più sorprendenti dell’anno. La serie si distingue per il suo equilibrio tra momenti di comicità surreale e situazioni cariche di suspense e pericolo. I protagonisti, Momo e Okarun, si trovano costantemente a fronteggiare fantasmi e alieni, ma la serie riesce a mantenere una leggerezza che la rende unica nel panorama attuale.

Con pochi episodi all’attivo, Dandadan ha già dimostrato di essere molto più di una semplice commedia. La presenza di Turbo Granny, con le sue battute surreali e il carattere imprevedibile, gioca un ruolo cruciale in molte delle dinamiche narrative.

Un futuro promettente per l’anime

Con Dandadan ancora all’inizio della sua stagione, ci sono molte sorprese in arrivo. Turbo Granny è destinata a rimanere al centro di grandi momenti, continuando a incantare e divertire con le sue battute taglienti e l’interpretazione inconfondibile di Barbara Goodson. Il mix di comicità, tensione e una narrazione imprevedibile promette di rendere Dandadan uno degli anime più memorabili degli ultimi anni.

Fonte Comic Book