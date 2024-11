Marco Strignano 2024-11-26T07:00:43+01:00 Autori: You Chiba Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Rilegatura: Brossurato fresato Pagine: 208 Formato: 13X18 Data di pubblicazione: 03/10/2024

La casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di ottobre un manga molto interessante che combina l’amore con la comicità e potrebbe risultare molto interessante per molti lettori che vogliono appassionarsi ad una storia non impegnativa e divertente. Stiamo parlando di Kindergarten Wars. Si tratta di un manga shonen scritto e disegnato dal mangaka You Chiba. Viene serializzato dal 15 settembre 2022 sul sito web e sull’applicazione Shōnen Jump+ di Shūeisha ed è attualmente uno dei manga più letti sull’app. Tutti gli eventi ruotano attorno alla protagonista Rita, una maestra speciale che lavora presso il Kindergarten Noir, noto come “l’asilo più sicuro del mondo”.

Il motivo per cui questo luogo che ospita tanti bambini piccoli è così protetto e sorvegliato, è che questi bambini sono i figli di politici, celebrità, uomini d’affari e altri VIP. Di conseguenza sono bersagli facili di molti malintenzionati, o così dovrebbe essere. Infatti il Kindergarten Noir li protegge da aspiranti assassini e rapitori impiegando ex criminali come insegnanti in cambio di sconti di pena. E’ qui che entra in scena la protagonista del manga, Rita, conosciuta anche come Convict #999. Lei è un’ex sicaria che si ritrova a lavorare al Kindergarten Noir, sia per ottenere una riduzione della pena agendo come guardia del corpo, sia per trovare un bel ragazzo lungo la strada.

Kindergarten Wars – RECENSIONE

Planet Manga ha lanciato nel mese di ottobre il primo volume del manga shonen scritto e disegnato da You Chiba, Kindergarten Wars. Il volume in questione raccoglie 7 capitoli che permetto ai lettori di seguire gli eventi di Rita, la protagonista principale del manga. Entrare nella dinamica degli eventi è molto semplice, in quanto il filo narrativo è poco intricato e piuttosto lineare, sotto alcuni aspetti ripetitivo. Infatti nella prima parte del primo volume del manga i lettori conosceranno prima la protagonista, poi le sue straordinarie abilità e infine qual è il suo obiettivo di vita. Il tutto viene narrato in chiave comica, spezzando costantemente ogni dinamica normalmente tragica o di suspence.

La bravura del mangaka sta nel riuscire a mantenere questo stile narrativo attraverso uno stile di disegno assolutamente adatto e idoneo alla storia. Rita è una maestra dell’asilo più sicuro del mondo, il Kendergarten Noir e ogni giorno il suo lavoro è quello di proteggere i bambini da tentativi di omicidio o rapimento dei bambini. Lei fa tutto questo per ottenere uno sconto della sua pena per poi cercare il tanto desiderato amore della sua vita. Questo è il suo chiodo fisso e lo dimostra tutte le volte che individua un assassino con l’obiettivo di eliminare un bambino dell’asilo. Le sue straordinarie abilità le permettono di superare sempre con facilità ogni scontro e la sua caratteristica principale è quella di “giocare” con la vita dei nemici. Infatti quando si trova davanti un bel ragazzo, ne rimane subito colpita dal suo aspetto e in base a delle domande banali decide se ucciderlo o risparmiarlo.

Questa situazione si ripete nei primi due capitoli, dal terzo in poi invece il manga inizia a concentrarsi maggiormente sulla trama e sullo sviluppo delle relazioni tra i personaggi. La seconda parte del manga infatti vede Rita e Dough, un altro insegnate speciale dell’asilo avvicinarsi, con quest’ultimo che inizia a provare qualcosa per lei e lo dimostra dandole dei consigli preziosi sulla gente che incontra vista la sua superficialità. E’ in questa fase del primo volume di Kindergarten Wars che gli eventi si fanno più seri, in quanto su mostra una nuova insegnate, Hana Bradley. Proprio come Rita e Dough, anche lei è una criminale che lavora all’asilo per ottenere uno sconto di pena. Ma il suo obiettivo primario era di allearsi con qualche maestro dell’asilo per unire le forze e salvare suo fratello in pericolo di vita. I due accettano, ma presto scoprono che si trattava di una trappola che lascia i lettori sulle spine.

Kindergarten Wars è un manga sicuramente interessante da leggere, tuttavia ci sono momenti in cui potrebbe risultare ripetitivo. Infatti i primi due capitoli si svolgono con la stessa dinamica e le stesse scene e questo aspetto lo rende prevedibile. Inoltre lo stile di disegno del mangaka ricorda tanto quello di Sakamoto Days, il che potrebbe essere un fattore di poca originalità di You Chiba, ma di familiarità con un altro titolo di punta per i lettori.