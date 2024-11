L’universo di Dragon Ball Sparking Zero, uno dei giochi più apprezzati della saga, continua a espandersi. Con il suo roster impressionante e l’amore dei fan, il titolo si è ritagliato un posto tra le migliori esperienze videoludiche ispirate al mondo di Goku e compagni. Ora, con l’arrivo di Dragon Ball Daima, il gioco potrebbe arricchirsi di nuovi contenuti: un recente episodio della serie ha infatti introdotto il personaggio di Glorio, mostrando abilità che farebbero gola a qualsiasi DLC.

Chi è Glorio e perché è importante?

In Dragon Ball Daima, Glorio è un abitante del Regno dei Demoni che aiuta Goku e il Supremo Kai a raggiungere questa dimensione oscura. Dietro il suo carattere freddo e il suo atteggiamento scontroso, si cela un guerriero dotato di un’abilità magica unica: un fulmine magico simile al “Force Lightning” che gli permette di affrontare avversari potenti.

Nell’episodio più recente, Glorio sfida Goku, dimostrando di essere un avversario degno. Tuttavia, nonostante il suo potere, il Saiyan riesce a superarlo, trasformandosi in Super Saiyan nonostante il corpo da bambino e l’atmosfera opprimente del Regno dei Demoni. Questo scontro, seppur breve, ha messo in evidenza il potenziale di Glorio come personaggio giocabile in Sparking Zero.

Glorio come DLC di Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero è celebre per il suo roster che include personaggi iconici e combattenti meno ortodossi come Mr. Satan o Yajirobe. Con la sua mossa distintiva e il suo stile di combattimento basato su magia e agilità, Glorio potrebbe inserirsi perfettamente nel gruppo. La sua affinità con personaggi come Majin Buu e Dabura lo renderebbe una scelta naturale per ampliare la categoria dei combattenti demoniaci.

Il potenziale narrativo di Glorio

Un aspetto intrigante del personaggio è il suo legame con il misterioso Dr. Anisu, suggerendo che il suo percorso in Dragon Ball Daima potrebbe non essere così semplice. Glorio potrebbe evolversi da alleato a nemico, o viceversa, rendendolo un’aggiunta narrativa interessante anche per il gioco.

Cosa aspettarsi da Sparking Zero?

Con l’arrivo di Dragon Ball Daima nel panorama dell’anime, è probabile che Bandai Namco sfrutti l’occasione per integrare elementi della nuova serie nel suo popolare titolo. L’introduzione di Glorio potrebbe aprire la strada a ulteriori personaggi e modalità, aumentando ulteriormente l’attrattiva di Sparking Zero.

Mentre aspettiamo conferme ufficiali, l’idea di vedere Glorio in azione nel gioco entusiasma già i fan, che potrebbero presto avere l’opportunità di replicare il suo spettacolare scontro con Goku direttamente sulle loro console.

