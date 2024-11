Tokyo Ghoul festeggia 10 anni con una nuova immagine: possibile ritorno in vista?

Ken Kaneki è pronto a tornare al centro dell’attenzione con un evento che celebra il decimo anniversario dell’anime Tokyo Ghoul, un capolavoro del genere seinen che ha segnato l’immaginario collettivo degli appassionati. Sebbene l’anime abbia avuto critiche contrastanti nel corso degli anni, il franchise continua a essere amato e richiesto dai fan, molti dei quali sperano in un nuovo adattamento animato. L’annuncio di un’immagine promozionale per l’evento Tokyo Ghoul FES. -PLAY BACK- accende la speranza di un possibile ritorno della serie.

Un ritorno al passato con play back

L’evento Tokyo Ghoul FES. -PLAY BACK-, previsto per l’8 giugno 2025 in Giappone, riunirà il cast vocale originale, tra cui Natsuki Hanae (Ken Kaneki), Sora Amamiya, Kana Hanazawa, Rie Kugimiya e Daisuke Kishio. Durante la celebrazione, sono previste esibizioni di doppiaggio live tratte dall’anime originale, che immergeranno i fan nelle atmosfere cupe e intense della serie.

La nuova immagine promozionale mostra Ken Kaneki nella sua forma più ghoulish, riaccendendo le speculazioni su un possibile progetto futuro. Sebbene non ci siano conferme ufficiali di un nuovo anime, l’evento sembra essere l’occasione perfetta per annunciare un ritorno della serie.

Il futuro incerto di Tokyo Ghoul

Il manga di Tokyo Ghoul si è concluso nel 2018 con Tokyo Ghoul:re, lasciando i fan orfani di nuove storie. Sebbene il franchise abbia sperimentato con film live-action e videogiochi, il creatore Sui Ishida si è allontanato dal mondo dei ghoul per dedicarsi a Choujin X, il suo nuovo manga iniziato nel 2021. Questo lavoro non ha ancora ricevuto un adattamento animato, ma dato il prestigio di Ishida, potrebbe non essere lontano dall’esserne protagonista.

Studio Pierrot, già responsabile dell’adattamento di Tokyo Ghoul, potrebbe essere coinvolto in un eventuale ritorno. Tuttavia, con progetti di alto profilo come Bleach: Thousand-Year Blood War e Boruto già in corso, l’animazione di un nuovo capitolo della serie potrebbe richiedere tempo.

Speranze per un nuovo inizio

Nonostante il futuro della serie sia incerto, l’amore dei fan per Tokyo Ghoul rimane intatto. Se il decimo anniversario porterà all’annuncio di un nuovo progetto, potrebbe rappresentare l’occasione per correggere le critiche ricevute in passato e dare a Ken Kaneki il ritorno che merita.

Fonte Comic Book