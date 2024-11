Il sequel di Fairy Tail: 100 Years Quest ha sorpreso i fan con l’introduzione del figlio di Gray e Juvia. Tuttavia, non è esattamente come i fan della coppia immaginavano. L’anime, attualmente nella sua seconda parte, continua ad arricchire il mondo di Fairy Tail con nuove avventure e sorprendenti rivelazioni, ma le dinamiche romantiche dei protagonisti restano spesso bloccate in un limbo. Nonostante i sentimenti reciproci tra Gray e Juvia siano stati confermati, i loro sviluppi romantici restano un sogno lontano… almeno nella timeline principale.

Ma l’ultimo episodio regala un colpo di scena: in una realtà alternativa, Gray e Juvia non solo stanno insieme, ma hanno anche un figlio, Griege.

Griege: il figlio di Gray e Juvia nell’Universo di Edolas

Nell’episodio 19 di Fairy Tail: 100 Years Quest, il gruppo viene trasportato accidentalmente ad Edolas, un mondo parallelo senza magia, a causa di un incantesimo mal riuscito della White Mage. È passato quasi un decennio dalla loro ultima visita in questa realtà, e molto è cambiato. Non solo la versione di Edolas di Natsu e Lucy si è sposata ed ha avuto una figlia, Nasha, ma anche Gray e Juvia hanno avuto un figlio, Griege.

Questo nuovo personaggio incarna una perfetta combinazione dei suoi genitori. Somiglia principalmente a Gray, ma le sue ciglia e alcune sfumature del viso ricordano Juvia. Questa versione alternativa della coppia rappresenta il finale felice che molti fan avrebbero voluto vedere nella timeline principale, ma che, purtroppo, rimane confinato a questo universo parallelo.

Gray e Juvia saranno mai una coppia nella storia principale?

Anche con 100 Years Quest, sembra improbabile che Gray e Juvia diventino una coppia nella timeline principale. Hiro Mashima, ha più volte giocato con l’idea nei suoi schizzi, ma l’anime e il manga sembrano mantenere una dinamica tra i due che evita una vera relazione romantica. Nonostante i progressi fatti nel finale della serie originale, la loro “tensione romantica” rimane uno dei pilastri della comicità e della dinamica narrativa di Fairy Tail.

A differenza di coppie come Gajeel e Levy, che hanno avuto un’evoluzione romantica chiara, Gray e Juvia sembrano destinati a rimanere bloccati in un ciclo di battute e incomprensioni per mantenere intatte le dinamiche principali della serie. Chissà, forse un giorno vedremo un finale definitivo che realizzi i sogni dei fan, ma per ora, ci si deve accontentare di queste versioni alternative come quella di Edolas.

