Evangelion e Godzilla si fondono in un epico crossover Ufficiale

Hideaki Anno potrebbe aver messo in pausa il suo Shin Universe per concentrarsi sul reboot di Space Battleship Yamato, ma ciò non ha impedito ai protagonisti di Evangelion e al re dei mostri di ritornare con una sorprendente fusione. In un nuovo video, l’unità EVA 01 e Shin Godzilla si uniscono, creando una creatura terrificante in un crossover che sta facendo discutere i fan.

Godzilla e Evangelion: un passato condiviso

Non è la prima volta che il re dei mostri incontra i piloti di NERV. In passato, Universal Studios Japan ha realizzato un’attrazione in cui Shin Godzilla affrontava i personaggi di Neon Genesis Evangelion. Questo evento introdusse persino una nuova versione di King Ghidorah, il celebre kaiju a tre teste, integrando entrambi i franchise in un’epica battaglia.

Ora, con il nuovo progetto “Godzilla vs. Evangelion: G Cell Awakening”, il crossover è tornato in una forma ancora più spettacolare. Il video, lungo due minuti, è stato creato per promuovere un pachinko, una popolare slot machine giapponese. Nonostante il suo formato sia inusuale, il trailer offre uno sguardo su come un futuro progetto più grande potrebbe concretizzarsi.

Il nuovo mostro: EVA e Godzilla in un’unica entità

Il video mostra l’unione tra l’EVA 01 e Shin Godzilla, dando vita a una creatura spaventosa che unisce i tratti distintivi di entrambi. Anche se questa fusione è nata per il pachinko, l’entusiasmo dei fan suggerisce che un progetto ufficiale potrebbe avere un enorme potenziale. Tuttavia, per ora, questo crossover sembra destinato a rimanere confinato al Giappone, considerando la scarsa diffusione delle macchine pachinko in Occidente.

Il futuro del Shin Universe e di Evangelion

Mentre il crossover rimane un sogno per molti fan, il futuro delle due serie lascia spazio alla speranza. Neon Genesis Evangelion si è concluso con Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time, ma Anno ha accennato alla possibilità di un ritorno degli EVA Pilots in un nuovo progetto.

D’altro canto, Godzilla continua a essere protagonista di nuovi capitoli. Dopo il successo di Godzilla Minus One, è stato confermato un sequel, mentre nel Mondo, Legendary Pictures sta sviluppando il terzo film della serie Godzilla x Kong e una seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Purtroppo, però, non ci sono notizie su un ritorno di Shin Godzilla, considerato uno degli adattamenti più inquietanti del re dei mostri.

Fonte Comic book – Twitter