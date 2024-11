Dragon Ball Daima continua a mettere alla prova Goku e i suoi compagni in modi inaspettati. Non solo i protagonisti sono stati trasformati in bambini di prima elementare a causa di un desiderio espresso dal demone Gomah, ma il regno demoniaco stesso rappresenta una sfida unica. L’atmosfera di questo luogo infernale sembra paralizzare chi lo attraversa, riducendo i movimenti e simulando le dure condizioni dell’allenamento gravitazionale che i Saiyan hanno affrontato in passato. In questo contesto, i Tamagami emergono come una delle minacce più pericolose per i nostri eroi, con rivelazioni che sollevano preoccupazioni per i prossimi episodi.

I Tamagami: un livello di potenza fuori scala

Nell’episodio 7 di Dragon Ball Daima, assistiamo a Goku, Kaioshin, Glorio e Panzy che si preparano a sfidare il primo dei tre Tamagami, guardiani leggendari dei Dragon Ball del regno demoniaco. Sebbene il combattimento completo tra Goku e il primo Tamagami non venga mostrato, Panzy rivela un dettaglio cruciale: il potente demone Dabura aveva già provato a sconfiggere queste creature, fallendo miseramente.

I fan di Dragon Ball Z ricorderanno Dabura come un avversario temibile, il cui potere era paragonabile a quello di Cell perfetto. Questo suggerisce che i Tamagami potrebbero essere ancora più forti, e considerando che Goku deve combattere in un corpo da bambino e in un ambiente ostile, la sfida si preannuncia ardua.

Il ritorno di vecchi alleati

Fortunatamente, Goku non sarà da solo nella lotta contro i Tamagami. L’episodio 7 conferma che Piccolo, Vegeta e Bulma sono arrivati nel regno demoniaco. Con un team potenziato, le speranze aumentano, ma resta da vedere se le loro abilità saranno sufficienti. Fino ad ora, Goku e Vegeta hanno dimostrato di poter raggiungere solo il Super Saiyan. Non è chiaro se saranno in grado di sbloccare il Super Saiyan 2 o, nel caso di Goku, il Super Saiyan 3. Questo pone una grande incognita su come affronteranno avversari di livello così elevato.

Una nuova sfida per i mini Z-Fighter

Con i Tamagami che rappresentano una minaccia più grande di quanto i fan potessero immaginare, Dragon Ball Daimasembra pronto a esplorare nuove dinamiche e battaglie. Mentre l’episodio 8 promette ulteriori rivelazioni, una cosa è chiara: i mini Z-Fighter hanno davanti a sé un viaggio impegnativo che metterà alla prova non solo la loro forza, ma anche la loro determinazione.

Fonte Comic Book