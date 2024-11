Elvis e Otto vanno in bici | Recensione

Un albo illustrato buffo e in cui il nucleo centrale della storia ruota intorno alla grande amicizia tra Elvis la volpe e Otto l’orso. Un’amicizia che li aiuta a superare ogni difficoltà e a rinsaldare il loro rapporto. Una lettura adatta per i più piccoli, ma anche per i più grandi.

Alfredo Paniconi 2024-11-28T07:00:18+01:00 Un albo illustrato buffo e in cui il nucleo centrale della storia ruota intorno alla grande amicizia tra Elvis la volpe e Otto l’orso. Un’amicizia che li aiuta a superare ogni difficoltà e a rinsaldare il loro rapporto. Una lettura adatta per i più piccoli, ma anche per i più grandi. Testi: Chris Naylor-Ballesteros Illustrazioni: Chris Naylor-Ballesteros Traduzione: Sara Ragusa Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Amicizia Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 27,5×27,5 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 15 €

L’amicizia è uno dei legami più forti che si possa instaurare tra gli individui. Uno di quei legami che riesce a superare le difficoltà, le differenze, le distanze e le incomprensioni. Si superano grazie all’affetto e la fiducia che si instaura e che può durare anche tutta una vita. In Elvis e Otto vanno in bici troviamo un rapporto di amicizia molto forte tra due amici molto diversi l’uno dall’altro. Ma non per questo la loro amicizia va in crisi. Questo è un libro scritto e illustrato da Chris Naylor-Ballesteros, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nell’ottobre 2024.

Questa storia dunque parla di amicizia. L’amicizia tra la volpe Elvis e l’orso Otto. Entrami adorano andare in bici. Otto però non è ancora tanto bravo, sbanda di qua e di là e combina un sacco di disastri. Elvis allora escogita un piano per aiutarlo. Ma non va come previsto. Ne prova un altro ancora, ma va tutto storto. Allora decide di caricarlo sulla sua bici. Ma Otto è molto pesante, e arrivati i cima ad una grande collina, Elvis è ormai stramato e non ce la fa più a pedalare. A quel punto come faranno a scendere dalla grande collina? Per fortuna, Otto è un vero amico e ricambia il favore ricevuto da Elvis, portandolo di nuovo giù, sano e salvo. L’amicizia che supera ogni ogni ostacolo quindi. Beh, più o meno.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Chris Naylor-Ballesteros con Terre di Mezzo ha già pubblicato l’amatissimo Cosa c’è nella tua valigia?. E con gli stessi protagonisti di Elvis e Otto vanno in bici, anche Elvis e Otto L’amicizia vince. Come negli altri testi, anche questa volta ci troviamo in una divertente avventura ricca di situazioni buffe. Il resto di questa storia è piuttosto corposo e lo stile narrativo è lineare. Troveremo infatti alcune pagine con più testo, e pagine in cui è lasciato molto più spazio alle illustrazioni. Elvis e Otto sono due perfetti protagonisti, amici per la pelle che si spalleggiano e aiutano in ogni situazione senza creare liti.

Non per questo la storia è meno divertente. Infatti le situazioni buffe in questo caso nascono dalle difficoltà che i due attraversano per andare in bici insieme. Otto infatti ne combina di tutti i colori. Non è proprio capace di andare in bici in maniera tranquilla e regolare. Il suo amico Elvis, più esperto lo aiuta, ma non riesce ad arginare il problema che si sussegue in un crescendo di divertimento.

Le illustrazioni non fanno che amplificare tutta l’atmosfera buffa e giocosa dell’albo. I due protagonisti, perfettamente caratterizzati, risultano davvero esilaranti con i loro caschetti e biciclette. Specie il grosso orso Otto, evidentemente in una posizione scomoda sulle due ruote. Otto e Elvis sono insomma caratterizzati in maniera da trasmettere simpatia ma anche molta dolcezza. Infatti il messaggio veicolato da questa lettura verte molto sull’importanza dell’amicizia e del sostenersi a vicenda. Terre di Mezzo ci regala un altro bellissimo albo illustrato che va a suggellare il sequel di un grande successo di questa casa editrice. Il formato adottato inoltre è molto bello, quadrato e ben grande, permettendo di apprezzare a pieno tutte le illustrazioni e le situazioni. Il fonto di scrittura è chiaro e leggibile e rende ancor più fluida e scorrevole la lettura.

Conclusione – Elvis e Otto vanno in bici

Elvis e Otto vanno in bici è un albo illustrato leggero e divertente. Ma il messaggio che trasmette è davvero importante e ben veicolato. L’amicizia è il tema centrale. L’importanza che questa riveste nei rapporti è sottolineata proprio dal fatto che i due protagonisti, Otto e Elvis, si aiutano e si sostengono in tutto e per tutto. Nonostante le differenze e nonostante le difficoltà che riscontrano lungo il loro cammino. I due infatti ci accompagnano attraverso situazioni buffe. Ma il lettore capisce anche e si immedesima, con le difficoltà di Otto, e la pazienza di Elvis per aiutarlo.

Ci regala quindi una chiave di lettura profonda e delicata che va ad impreziosire il contenuto di questo grazioso libro. In conclusione, Elvis e Otto vanno in bici è un albo illustrati da consigliare assolutamente. Sia per il divertimento e l’intrattenimento che regala. Ma soprattutto per l’importante tematica che riesce a trasmettere con grande efficacia. Adatto ad i bambini che si trovano a stringere le prime amicizie, attraverso tutte le difficoltà che queste possono presentare.