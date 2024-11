My Hero Academia: il finale del manga si espanderà con un epilogo esclusivo

Il manga di My Hero Academia si è concluso quest’anno, concentrandosi sul futuro di Midoriya e dei suoi compagni di classe dopo la lotta finale contro Shigaraki, All For One e la League of Villains. Mentre l’adattamento anime adatterà la sua ultima stagione, l’ottava, Studio BONES ha confermato che arriverà nel 2025, i fan sono ancora increduli a dover dire addio a Deku. In un sorprendente colpo di scena, Shonen Jump e Kohei Horikoshi hanno confermato che il prossimo volume finale del manga avrà nuovo materiale inedito. Questo consisterà in un breve racconto che avrà luogo dopo il finale, portando i fan degli anime a chiedersi cosa My Hero Academia abbia pianificato per il futuro.

My Hero Academia ha debuttato nel 2014 e per dieci anni è stata una delle storie più importanti pubblicate su Weekly Shonen Jump. Il mangaka, Kohei Horikoshi, ha lavorato diligentemente in questi anni, ma al momento non si sa ancora se ci saranno altri racconti in questo universo, che si tratti di un sequel e/o di uno spin-off. Indipendentemente dal fatto che My Hero Academia continui dopo il suo recente capitolo finale, l’impatto che la serie di supereroi ha avuto sul mondo degli anime non sarà presto dimenticato.

Riguardo la scena inedita che arriverà con l’ultimo volume, l’account ufficiale dei social media di My Hero Academia ha rivelato che sarà disponibile dal 4 dicembre. La scena sarà lunga trentotto pagine, ma non sono stati rilasciati dettagli su quale sarà la nuova storia. Considerando la conclusione definitiva della serie, sarà interessante vedere cosa ha in mente Kohei Horikoshi per queste nuove pagine.

Il 42° volume di My Hero Academia sfoggia una cover che ricorda molto quella del primo volume. Izuku Midoriya appare cresciuto molto e cerca di passare il testimone a una nuova generazione di eroi. La Hero Society è un posto molto diverso dopo la lotta contro All For One e Shigaraki e i lettori saranno sicuramente interessati a ciò che questa nuova scena comporta.

Al momento un sequel non è confermato. Come accennato in precedenza, mentre l’anime ha confermato un’ottava stagione, ci sono alcune strade che l’adattamento anime può prendere per continuare a tessere nuove storie. Ad esempio, il quarto film del franchise, My Hero Academia: You’re Next, non è stato annunciato come finale della serie, il che significa che la storia della UA Academy potrebbe continuare sul grande schermo.

Fonte – Comicbook