Dragon Ball: Kohei Horikoshi parteciperà al progetto dei 40 anni del manga

Il manga di Dragon Ball festeggerà il suo 40° anniversario dal suo debutto più avanti in autunno, e lo farà con diversi progetti. Uno di questo è la mostra che vedrà il coinvolgimento di altri mangaka nel realizzare a modo loro le cover dei volumi di Dragon Ball. E si scopre che il prossimo mangaka a prendere parte alla mostra sarà Kohei Horikoshi. My Hero Academia è il protagonista assoluto di quest’estate perché si è concluso dopo 10 anni di serializzazione. Attualmente l’anime è in corso e un nuovo lungometraggio è in arrivo nei cinema in Giappone.

Il mangaka di Kohei Horikoshi ha ufficialmente concluso la corsa decennale del manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e adesso darà il suo contributo per celebrare Dragon Ball. Si tratterà di una mostra d’arte che commemorerà i 40 anni dal debutto del manga di Akira Toriyama. E Shueisha ha reclutato altri importanti mangaka di Shonen Jump che hanno ridisegnato tutti i 42 volumi della serie originale. Tra questi ricordiamo Yoshihiro Togashi di Hunter x Hunter e altri, e ora Kohei Horikoshi di My Hero Academia presenterà il prossimo lavoro il mese prossimo.

L’anime di My Hero Academia sta proseguendo con la settima stagione e tutte le altre sei le stagioni precedenti sono disponibili in streaming su Crunchyroll.

Per quanto riguarda invece il quarto film del franchise anime di My Hero Academia, TOHO Animation anticipa ai fan ciò che ci si può aspettare da My Hero Academia: You’re Next con una sinossi che riportiamo di seguito:

“‘Next, è il tuo turno!’ In una società in cui eroi e cattivi combattono continuamente in nome della pace e del caos, Deku, uno studente del Liceo Yuei che aspira a essere il miglior eroe possibile. Il protagonista affronta il villain che imita l’eroe che ammira da tempo. Deku e il resto della del Liceo Yuei riuscirà a proteggere il mondo ponendo fine a Dark Might, l’uomo che afferma di essere il nuovo Simbolo di Pace?“.

Fonte – Comicbook