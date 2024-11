Tokyo Ghoul: un nuovo promo conferma il ritorno sul piccolo schermo?

Tokyo Ghoul è uno dei franchise seinen più iconici di sempre e tutti i fan sono desiderosi di vedere un suo ritorno sul piccolo schermo. La brutale serie ha introdotto un mondo di ghoul che ha conquistato tantissimi lettori, tradendo però le loro aspettative con la serie anim. Tuttavia, sebbene gli adattamenti anime siano un po’ contrastanti, ciò non ha impedito ai fanatici di Tokyo Ghoul di voler vedere un ritorno di Ken Kaneki. Nel celebrare il decimo anniversario della serie anime dello Studio Pierrot, i fan si sono chiesti se fosse in lavorazione un nuovo anime. I segnali sembrano buoni e potrebbe esserci abbastanza supporto per giustificare un ritorno di Ken grazie a una nuova immagine anime.

La serie di Sui Ishida segue il giovane protagonista Ken Kaneki, la cui vita cambia completamente quando chiede ad una ragazza di uscira con lui. Tuttavia si rivela essere un ghoul, creature della notte che si nutrono della carne degli esseri umani. Ken viene attaccato e riesce a sopravvivere, ma diventa un ghoul. Usando i suoi poteri per il bene piuttosto che per il male, Ken inizia a lavorare in un bar gestito da ghoul mentre cerca di saperne di più sul suo nuovo stato soprannaturale e sul mondo in cui si ritrova.

https://x.com/tkg_anime/status/1859159759917838642?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1859159759917838642%7Ctwgr%5E32bb16921c26d0ddd02bb4bce6f8fdd9a68eaa7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcomicbook.com%2Fanime%2Fnews%2Ftokyo-ghoul-new-anime-image%2F

Quello che spinge i fan a credere nel ritorno della serie sul piccolo schermo è Tokyo Ghoul FES. -PLAY BACK-, un evento che dovrebbe arrivare in Giappone la prossima estate. Questo celebrerà il decimo anniversario di Tokyo Ghoul sul piccolo schermo. Oltre a questo imminente evento che condivide una nuova immagine di Ken nella sua forma più macabra, la celebrazione dell’8 giugno ha confermato che i doppiatori Natsuki Hanae, Sora Amamiya, Kana Hanazawa, Rie Kugimiya e Daisuke Kishio saranno presenti. Non solo il cast si riunirà, ma eseguirà anche il doppiaggio dal vivo dell’anime originale. Sebbene non sia stato confermato se questo significhi un nuovo progetto anime in produzione, sarebbe una scommessa sicura che -PLAY BACK- sarebbe il luogo perfetto per annunciare il ritorno del franchise.

Fonte – Comicbook