Tokyo Ghoul: una nuova illustrazione di Ishida anticipa il reboot dell’anime?

Tokyo Ghoul rimane uno dei franchise seinen più amati dai fan da quando il mangaka Sui Ishida ha introdotto il mondo di Ken Kaneki nella serie manga che ha debuttato nel 2011. Nonostante la serie secondaria, Tokyo Ghoul: re, che si è conclusa nel 2018, i fan non vedono l’ora di vedere Ken tornare nel piccolo schermo anime in futuro. Per celebrare il decimo anniversario dell’adattamento anime arrivato nel 2014, una nuova mostra è pronta a onorare tutto ciò che riguarda Tokyo Ghoul questo autunno. Per celebrare questo anniversario, Ishida ha realizzato una nuova illustrazione di Kaneki che ha fatto incrociare di nuovo le dita ai fan per un reboot dell’anime.

Tokyo Ghoul, narra le vicende di un giovane protagonista, Ken Kaneki. Sebbene presentato come un ragazzo abbastanza normale all’inizio della serie, Ken incontra una donna che si è rivelata essere una “ghoul”. In questo universo anime, creature soprannaturali si aggirano nella notte e si ritrovano a dare la caccia agli esseri umani, cercando di mangiare la loro carne per sopravvivere. Fortunatamente, o forse sfortunatamente, Ken riesce a sopravvivere all’assalto grazie in parte a un incidente casuale, ma diventa lui stesso un ghoul. Grazie alla popolarità del franchise, Ken ha ricevuto serie anime, adattamenti live-action e innumerevoli progetti.

Per il decimo anniversario, la mostra di Tokyo Ghoul si terrà a Shinagawa, Tokyo, a partire dal 21 ottobre e terminerà il 1° dicembre di quest’anno. Per saperne di più su questo omaggio, la mostra descrive l’imminente evento con una descrizione ufficiale:

“Ghoul e umani, e il loro tumulto interiore. L’anime “Tokyo Ghoul” ha sempre affascinato i suoi fan da quando è stato trasmesso per la prima volta 10 anni fa. Si terrà una mostra immersiva che offre l’opportunità di sperimentare il mondo bello ma triste di Tokyo Ghoul attraverso mostre tridimensionali, esperienze interattive e video dinamici. Visita la sede e vivi il mondo oscuro ed emozionante!”

Nonostante i fan abbiano trascorso anni a desiderare il ritorno di Ken Kaneki nell’anime, non c’è stata alcuna conferma a tal proposito. Ricordiamo che la serie anime del franchise di Ishida porta la firma di Studio Pierrot, responsabile di anime come Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho e Black Clover, per citarne alcuni. Potrebbe al momento essere molto improbabile un reboot dell’anime di Tokyo Ghoul per via del nuovo programma di lavoro stagionale dello studio di animazione.

Fonte – Comicbook