Dandadan: l’animatore di Science Saru parla della sequenza straziante

Dandadan sta conquistando tutti gli appassionati degli anime in ogni angolo del mondo da quando ha debuttato su Netflix e Crunchyroll. Si tratta di una serie incentrata su un ragazzino posseduto da uno spirito noto come “Turbo Granny” e recentemente la serie ha pubblicato un episodio spezza-cuori. Il settimo episodio di Dandadan impiega diversi minuti per esplorare il passato della malvagia Acrobat Silky. Mentre lo spirito nefasto potrebbe apparire terrificante, il suo passato è tale da consentire al pubblico di immedesimarsi nella sua situazione e commuoversi per le difficoltà che un tempo ha dovuto affrontare. In una recente intervista, gli animatori di Science SARU hanno spiegato la creazione di questa scena e in che modo l’approccio era diverso dal manga.

Prima che Acrobat Silky diventasse uno spettro mostruoso, era una madre normale che cercava in tutti i modi di non fare mancare nulla a sua figlia. Durante la sua giornata, sembra prendere soldi da una coppia di criminali per assicurarsi che sua figlia abbia almeno qualche novità nella sua vita. Sfortunatamente, i gangster vogliono indietro i loro soldi, facendo del male alla futura Acrobat e rapendo sua figlia. A causa delle ferite che la madre riceve, muore senza mai riuscire a trovare sua figlia e diventa il fantasma vendicativo che vediamo oggi. Nonostante le sue intenzioni malvagie, l’origine di Acrobat Silky è quella che ha reso gli spettatori empatici con le sue circostanze.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 21 novembre 2024

Di recente, Shuto Enomoto, un animatore di Dandadan ha parlato delle modifiche apportate nell’anime alla storia passata dello spirito rispetto al manga. “La sequenza di memoria di Acro-Silky nell’episodio 7 in realtà non è così lunga nel manga. Il regista Fuga Yamashiro l’ha ampliata parecchio facendo diventare Acro-Silky il fulcro dell’episodio. Ho disegnato lo storyboard tenendo a mente le idee del regista Yamashiro, ma a essere onesti, alcune di esse sono state piuttosto difficili da gestire, ed ero preoccupato di non riuscire a completarle“.

Enomoto ha anche dichiarato l’approccio adottato per dare vita ad Acrobat Silky. “Speravo di illustrare una battaglia che desse l’impressione che Acro-Silky stessa fosse imprigionata dai suoi stessi capelli. Con questo in mente, ho anche lavorato su come rendere significativa la battaglia tra lei, Momo e Okarun. Ho trascorso l’intero episodio 7 a disegnare storyboard mentre pensavo a quali animatori avrei dovuto affidare il compito. La scena più emozionante per gli spettatori dell’episodio 7 sarà probabilmente la scena finale con Aira, mentre dice ad Acro-Silky, “Non dimenticherò. Lo giuro”. Le emozioni intense che provi continuano a persistere anche dopo i titoli di coda“.

Fonte – Comicbook