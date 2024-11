Dragon Ball Super: quando tornerà il manga?

Il manga di Dragon Ball Super è in una pausa indefinita da quando è scomparso il tanto amato padre di Goku, Akira Toriyama. E sono comunque tanti i fan che si chiedono quando tornerà il manga di Dragon Ball Super. Per questo un nuovo aggiornamento ha rivelato che questa pausa continuerà almeno per il resto dell’anno. Dragon Ball è attualmente a un bivio, poiché dopo la scomparsa di Akira Toriyama, il franchise è impegnato con una nuovissima serie anime scritta dal stesso Toriyama, e si tratta di Dragon Ball Daima. Questo sarà l’ultimo progetto con l’influenza diretta del mangaka, e ciò significa che lo stesso varrà per il manga Super, ma il suo futuro è ancora un mistero.

Io manga in questione era supervisionato direttamente da Akira Toriyama per come stava espandendo il canone oltre l’arco di Super Hero prima di entrare in pausa all’inizio di questa primavera. E il manga, sfortunatamente, non tornerà, come riportato dall’insider DbsHype su X. Il prossimo numero di V-Jump di Shueisha non ha un nuovo capitolo o un aggiornamento per una potenziale uscita a dicembre 2024.

Dopo la scomparsa di Toriyama all’inizio di questa primavera, Shueisha aveva annunciato che Dragon Ball Super sarebbe andato in pausa a tempo indeterminato. Ciò è avvenuto dopo l’uscita del capitolo 103 il 20 marzo e la fine dell’epilogo dell’arco di Super Hero. Ciò ha portato il manga ad allinearsi con l’anime in quel momento, ma ci sono ancora anticipazioni sul futuro che i fan sperano di vedere, come il debutto del nuovo guerriero più forte dell’universo, Black Freezer.

Naturalmente questo significa che i fan sono curiosi di vedere se Super tornerà mai con nuovi capitoli, ma è una situazione molto delicata. Toyotaro, ha espresso il suo desiderio di continuare con la serie manga in futuro, ma è molto più facile a dirsi che a farsi. Toyotaro sarebbe incaricato di creare ciò che verrà dopo nella cronologia ufficiale per la storia del franchise, ma senza Toriyama al suo fianco. È un percorso difficile da seguire.

Sarà dura, ma se Toyotaro ha le idee per portare Dragon Ball Super di nuovo in scena in futuro e ha il supporto di Shueisha per farlo, allora potremmo vedere il manga tornare. Ci vorrà anche il supporto dei fan per aiutarlo a raggiungere il successo, in modo da poter rivedere Goku combattere contro il suo nemico numero 1, Freezer.

Fonte- Comicbook