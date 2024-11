Le uscite DC targate Panini del 21 novembre 2024 troviamo il primo Superman Special che presenta il ciclo di Action Comics firmato da Jason Aaron, nell’ambito dell’iniziativa Superman Superstars.

Inoltre arriva la raccolta in volume di Dark Knights of Steel e del Batman di Tom King, mentre viene riproposta in formato Omnibus la classica serie Vertigo iZombie.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 21 novembre 2024.

Le uscite DC Panini del 21 novembre 2024

Batman 107

6,00 €

Contiene: Detective Comics (2016) 1087 (I), 1088 (I), 1087 (II)

Il countdown verso la fine del ciclo di Ram V inizia qui!

Gotham City è assediata da ogni lato: il pugno di ferro degli Orgham stringe la città in una morsa mortale…

…mentre la figlia del Joker terrorizza le strade! Che possibilità ha Batman di vincere?

Inoltre, una storia d’appendice con Nightwing e Azrael!

Batman e Robin 8

DC Select 24

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #8

Dopo una lunga indagine, il Cavaliere Oscuro ha deciso di confrontarsi con Shush. Quali sono gli intenti di questa criminale nei confronti di Robin?

Nel frattempo, Flatline, una vecchia amica di Damian Wayne, è coinvolta in una complicata vicenda famigliare…

…e se questo la spingesse a tradire il Ragazzo Meraviglia?

L’architetto DC Joshua Williamson, affiancato dal talentuoso Nikola Čižmešija, firma un’avventura appassionante che contrappone il Crociato Incappucciato ad alcuni dei criminali più pericolosi di Gotham!

Batman/Superman: i Migliori del Mondo 22

Batman/Superman 53

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #22

Intrappolati nell’universo di Kingdom Come, i Migliori del mondo devono affrontare le versioni distorte dei loro amici…

…una potentissima squadra che si fa chiamare Justice Battalion!

Riusciranno Batman e Superman a impedire a Boy Thunder di compiere il suo destino e diventare il sanguinario Magog?

Inoltre, la vera storia di Gog raccontata da un personaggio che non vi aspettereste mai di vedere!

Superman 15

Superman 68

5,00 €

Contiene: Superman (2023) #10/11

Prossima fermata: il vecchio West!

Clark “Clint” Kent e Marylin Moonlight cavalcano nella prateria sconfinata dove le pistole dettano legge!

Ma che diavolo vogliono da Superman i sinistri Dr. Graft e Mr. Farm?

Entra in azione la terrificante Lex Luthor Revenge Squad!

Superman Special: Action Comics di Jason Aaron

14,00 €

Contiene: Action Comics (2018) #1061/1063

Lo scrittore premio Eisner Jason Aaron firma per la prima volta nella sua carriera una super-saga dell’Uomo d’Acciaio!

Accogliete con un “Addio!” il terrificante Bizarro Numero Uno!

La sconcertante copia imperfetta di Superman torna a Metropolis dopo aver scoperto un oscuro segreto sulle proprie origini!

Con questo speciale, Jason Aaron e John Timms danno il via all’iniziativa Superman Superstars e a una nuova era per l’Ultimo Figlio di Krypton!

Lanterna Verde di Geoff Johns 26

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #65/66, Green Lantern Corps (2006) #59/60, Green Lantern: Emerald Warriors (2010) #9

La Guerra delle Lanterne Verdi, lo storico evento cosmico della DC, entra nel vivo!

Visto che Krona controlla chiunque possegga un anello verde, Hal Jordan e i suoi colleghi terrestri devono trovare altre armi!

E quali armi migliori degli anelli degli altri corpi di Lanterne? Ma quale colore sceglieranno Guy, Kyle e John?

Un numero letteralmente esplosivo della riproposizione delle storie di Lanterna Verde scritte da Geoff Johns!

Batman: le Nuove Avventure

DC Collection

26,00 €

Contiene: Batman: The Adventures Continue Season Three (2023) #1/8

Dopo oltre trent’anni, ecco il capitolo finale delle avventure di Batman!

Lo Sgherro è stato rinchiuso a Blackgate e ora tutti vogliono la sua testa… prima che riveli i segreti del mondo criminale di Gotham alla polizia!

La Corte dei Gufi è tornata, e questa volta ha assoldato Man-Bat per la sua guerra contro il Cavaliere Oscuro!

E poi ancora: Joker, Harley Queen, la Suicide Squad, Hugo Strange e Ra’s al Ghul!

Dark Knights of Steel

DC Evergreen

35,00 €

Contiene: Dark Knights of Steel (2021) #1/12, Dark Knights of Steel: Tales From the Three Kingdoms (2022) #1

Un’astronave proveniente da un pianeta condannato si schianta su un mondo medievale cambiandolo per sempre.

Anni dopo, Jefferson Pierce, il sovrano del Reame delle Tempeste, vede gli El come una minaccia e raduna alleati per sfidarli.

Sovrani cadranno, regni sorgeranno e quella che a molti è apparsa come la fine del mondo… sarà solo l’inizio!

Dal premiato scrittore Tom Taylor e dall’acclamata artista Yasmine Putri, un’epica storia fantasy ambientata in un mondo in cui niente è come sembra!

Batman di Tom King 1

DC Omnibus

94,00 €

Contiene: Batman: Rebirth (2016) #1, Batman (2016) #1/37, Nightwing (2016) #5/6, Detective Comics (1937) #941/942, Flash (2016) #21/22, Batman Annual (2016) #1/2

Il primo Omnibus dedicato allo straordinario Batman scritto da Tom King!

Il Cavaliere Oscuro deve vedersela con il tanto idealista quanto potente supereroe chiamato Gotham.

Bane è tornato e ha di nuovo Bats nel centro del suo mirino!

Flash si unisce al Pipistrello per risolvere lo sconvolgente mistero della Spilla!

Izombie

DC Black Label

74,00 €

Contiene: iZombie (2010) #1/28, House of Mystery Annual (2009) #1/2

Dopo essere morta, Gwen Dylan si è risvegliata con ricordi confusi e una gran fame di… cervelli!

La sua nuova vita da zombi e il suo lavoro da becchina procedono indisturbati, almeno finché mangia cervelli freschi una volta al mese.

L’unico problema? Quando lo fa, le memorie dei morti la perseguitano per risolvere questioni irrisolte.

Un team creativo d’eccezione composto da Chris Roberson, Mike e Laura Allred per il titolo che ha ispirato l’omonima serie televisiva