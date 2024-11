Kinnikuman: l’autore commenta il deludente impatto del nuovo anime

Il revival di Kinnikuman, classico dello shonen, sembra non aver riscosso l’entusiasmo sperato tra i fan moderni, ma la serie ha ancora possibilità di riscatto.

Kinnikuman, iconico shonen che ha accompagnato generazioni di fan, ha recentemente visto il ritorno con un nuovo adattamento anime intitolato Kinnikuman: Perfect Origin Arc. Nonostante il successo di lunga data del franchise, questa nuova iterazione sembra aver avuto un impatto limitato, soprattutto al di fuori del Giappone. La delusione è stata tale che uno dei creatori originali, parte del duo noto come Yudetamago, ha espresso il suo rammarico per il posizionamento della serie su piattaforme di ranking internazionali come MyAnimeList.

Il commento dell’autore

Takashi Shimada, metà del duo creativo Yudetamago, ha utilizzato Twitter per condividere la sua frustrazione. La serie si è classificata al 47° posto su MyAnimeList con un punteggio di 6.84, ben lontano dall’eccellenza che molti fan storici si aspettavano. Shimada ha commentato ironicamente:

“Non lo capisco, forse dovrei smettere di fare il mangaka.”

Nonostante questa dichiarazione, ha rassicurato i fan che non ha intenzione di ritirarsi. Shimada ha anche sottolineato il contrasto tra il discreto successo televisivo e su Netflix in Giappone e il minor entusiasmo riscontrato a livello internazionale, chiedendosi come mai la serie non sia riuscita a emergere tra le preferenze globali.

Una mancata connessione con i fan moderni?

Il punteggio su MyAnimeList suggerisce che il nuovo Kinnikuman non sia riuscito a catturare l’attenzione dei fan moderni come altre serie recenti. Il Perfect Origin Arc, prodotto da Production I.G. e andato in onda tra luglio e settembre 2024, racconta le epiche battaglie tra diverse fazioni di Choujin – esseri dotati di forza sovrumana. La trama ruota attorno ai Seigi Choujin, guidati da Terryman, impegnati a difendere la galassia contro sette Perfect Choujin che hanno violato un trattato di pace.

Nonostante il fascino delle scene d’azione, lodate per la loro spettacolarità e dinamismo, la serie sembra non aver saputo distinguersi rispetto a concorrenti più attesi come Oshi no Ko Stagione 2, Tower of God Stagione 2 e nuovi successi come Wistoria: Wand and Sword. La competizione con anime di grande richiamo ha probabilmente offuscato l’impatto di Kinnikuman.

Una nuova speranza per il futuro

Non tutto è perduto per il franchise. Il Perfect Origin Arc ha già ottenuto il via libera per una seconda stagione, prevista per gennaio 2025. Con una nuova opportunità di raccontare le sue storie stravaganti e coinvolgenti, Kinnikumanpotrebbe ancora conquistare una nuova generazione di fan, dimostrando che il suo spirito unico ha ancora molto da offrire.

