Fortnite x Gundam: Il crossover definitivo tra Mecha e Battle Royale

Gli iconici Mobile Suit della saga Gundam sbarcano su Fortnite, arricchendo il Battle Royale con un’inedita modalità di gioco ispirata a “Gundam: Requiem For Vengeance”.

Fortnite continua a consolidare la sua posizione come piattaforma d’eccellenza per i crossover pop-culturali. Dopo collaborazioni di successo con Dragon Ball Super, My Hero Academia, e Jujutsu Kaisen, è ora il turno di uno dei franchise più iconici dell’animazione giapponese: Mobile Suit Gundam. Grazie alla recente serie animata Gundam: Requiem For Vengeance, i celebri mecha approdano nel mondo di Fortnite con una modalità di gioco unica e appassionante.

La modalità “Gundam” di Fortnite: come funziona

La nuova modalità di gioco, accessibile tramite il codice isola 7089-7797-5952, porta i giocatori in una battaglia tattica incentrata sui Mobile Suit Reactor Power, risorse vitali per attivare i potenti Gundam. Ecco come funziona:

All’inizio della partita, i giocatori scelgono il campo di battaglia e si dirigono verso le basi delle rispettive fazioni per equipaggiarsi.

L’obiettivo principale è raccogliere 200 unità di MS Reactor Power, ottenibili dai “Cache” vicini alla base e sparsi sulla mappa.

Una volta accumulata l’energia necessaria, i giocatori possono attivare il Mobile Suit della loro fazione, sia il Gundam EX che lo ZAKU II Solari, per dominare il campo di battaglia.

Questa modalità, oltre a offrire un’esperienza di gioco fresca e adrenalinica, celebra l’eredità di Gundam nel panorama dei mecha.

Karim Farghaly, Vicepresidente di Bandai Namco Entertainment America, ha sottolineato l’importanza di Gundam come marchio storico e il suo potenziale di crescita nel mercato occidentale. In un’intervista con Variety, Farghaly ha dichiarato:

“Gundam è un brand nato nel 1979. È enorme in Asia e ha un potenziale incredibile negli Stati Uniti. La risposta alla serie e al crossover con Fortnite è stata fenomenale finora. Ci aspettiamo che questa esperienza abbia un impatto simile.”

L’espansione di Gundam non si limita ai videogiochi: Bandai Namco ha in cantiere progetti legati all’animazione, alle console, al mobile gaming e ai giocattoli, promettendo un futuro ricco di contenuti per i fan del franchise.

“Gundam: Requiem For Vengeance”: l’ispirazione del crossover

La modalità in Fortnite trae ispirazione dall’ultima serie animata, Gundam: Requiem For Vengeance, disponibile su Netflix. Ambientata nell’universo originale di Gundam, la serie esplora il punto di vista della Principality of Zeon e il loro primo incontro con il leggendario Mobile Suit Gundam. La narrazione, caratterizzata da toni più cupi e momenti di tensione degni di un film horror, ha ridefinito il modo di rappresentare i mecha nella cultura pop.

Con l’aggiunta di Gundam, Fortnite continua a cementare il suo status di crocevia per le più grandi icone della cultura pop e anime. La modalità Gundam non solo celebra il franchise, ma offre ai fan un modo immersivo e coinvolgente per sperimentare l’universo di Mobile Suit Gundam. Se sei un fan del Battle Royale o un appassionato di mecha, questo crossover è un appuntamento imperdibile.

Fonte Comic Book – Twitter