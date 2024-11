Attack on Titan – The Last Attack: l’anime regala ai fan la versione “Goth” di Mikasa

La saga di Attack on Titan continua a sorprendere anche dopo la conclusione ufficiale, grazie a The Last Attack, il nuovo film che ha portato i momenti finali della serie animata sul grande schermo. Tra le novità più apprezzate dai fan, spicca l’introduzione ufficiale di una versione molto attesa di Mikasa Ackerman: la sua celebre versione goth, che ha fatto breccia nei cuori degli appassionati sin dai tempi dei disegni promozionali della serie.

La trasformazione goth di Mikasa: una celebrazione a lungo attesa

La nuova scena post-credit di The Last Attack ha regalato ai fan una sorpresa speciale. Questa scena non si concentra sui titani o sugli eventi drammatici del finale, ma mostra un universo alternativo, ispirato alla serie promozionale Attack on School Castes. In questa realtà parallela, i personaggi principali vivono vite normali, lontane dagli orrori del Rumbling. Mikasa, in particolare, appare in una versione completamente diversa: un look gotico che ha affascinato i fan sin dalla sua prima apparizione nei materiali promozionali.

Il design goth di Mikasa, che si distingue per il suo stile unico e moderno, ha trovato spazio anche nel canone ufficiale del manga, diventando parte di uno dei futuri alternativi visti da Eren grazie ai poteri del Titano Fondatore. Il suo debutto nell’anime rappresenta una celebrazione tanto attesa dai fan, consolidandone lo status di icona nell’universo di Attack on Titan.

Che cosa accade nella scena post-credit?

In questa scena, i personaggi principali – Mikasa, Eren e Armin – vengono mostrati mentre guardano il film che racconta la loro epica storia. Non si tratta delle versioni combattive e drammatiche che abbiamo conosciuto durante la serie, ma di versioni più leggere e quotidiane, appartenenti al mondo di Attack on School Castes. Mikasa, con il suo look goth, si distingue come il personaggio visivamente più interessante, mentre Eren e Armin appaiono volutamente più sobri.

Questa scena offre una sorta di “lieto fine” alternativo, immaginando un mondo in cui i protagonisti vivono vite normali e felici, lontani dalle tragedie che hanno segnato la loro esistenza. Un omaggio affettuoso ai fan e un modo per chiudere la saga con una nota positiva.

Perché Goth Mikasa è così speciale?

Il design goth di Mikasa è nato come parte di un progetto promozionale, ma ha rapidamente catturato l’immaginazione dei fan, diventando uno degli aspetti più amati della serie. Hajime Isayama, il creatore di Attack on Titan, ha dichiarato che questa versione della protagonista è una delle sue preferite, tanto da volerne l’inclusione nel canone ufficiale e, successivamente, nell’anime.

La versione goth di Mikasa rappresenta un lato inedito del personaggio, lontano dalla sua solita immagine di guerriera indomabile. Questo look offre un’opportunità unica per esplorare un diverso aspetto della sua personalità, rendendola più vicina a un pubblico che ha imparato ad amarla anche per la sua vulnerabilità e profondità emotiva.

Un finale che celebra i fan

La scena post-crediti di The Last Attack non è solo un tributo ai personaggi, ma anche un regalo ai fan che hanno seguito con passione la serie per anni. Con Mikasa in versione goth e un’atmosfera più leggera, questa sequenza offre un contrasto con la drammaticità che ha sempre contraddistinto Attack on Titan. È un modo per chiudere un’epopea straordinaria con un messaggio di speranza e normalità, dimostrando che, anche nell’universo più oscuro, c’è spazio per la luce.

Fonte Comic Book