La notizia che Voltron: Legendary Defender sarà rimosso da Netflix entro dicembre ha sorpreso molti fan. Questo show animato, che ha segnato un momento importante nella storia delle produzioni originali di Netflix, sta per lasciare la piattaforma. Ora, il team dietro la serie ha condiviso i suoi pensieri, fornendo chiarezza sulla situazione e sulle possibilità future per la popolare serie animata.

Un punto di svolta per Netflix

Quando fu lanciato nel 2016, Voltron: Legendary Defender rappresentò un passo avanti per Netflix nelle produzioni animate. Con otto stagioni di successo, la serie ha conquistato un’enorme fanbase grazie alla sua rivisitazione dell’anime originale e ai personaggi ben sviluppati. Tuttavia, come annunciato recentemente, il 6 dicembre sarà l’ultimo giorno in cui la serie sarà disponibile sulla piattaforma.

Perché Voltron: Legendary Defender sta lasciando Netflix?

Il team di Voltron ha spiegato la situazione in una dichiarazione ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook della serie. Nonostante sia un’esclusiva Netflix, lo show non è stato prodotto direttamente dal colosso dello streaming ma da DreamWorks Animation, che ha concesso in licenza la serie a Netflix. Ora, quel contratto è in scadenza.

“La licenza sta per scadere,” ha dichiarato il team. “Ci sono discussioni in corso per un possibile rinnovo, ma se questo non accadesse, DreamWorks sarebbe libera di concedere la serie ad altre piattaforme di streaming.”

Cosa significa per i fan di Voltron?

Se il contratto con Netflix non verrà rinnovato, DreamWorks potrebbe esplorare altre opzioni per rendere la serie disponibile altrove. Attualmente, le prime sei stagioni sono già disponibili su Amazon Prime Video, ma le ultime due potrebbero diventare difficili da reperire.

Il team ha chiarito che la rimozione della serie non ha nulla a che vedere con il film live-action in produzione presso Amazon MGM Studios. “La fine del contratto per Legendary Defender e l’avvio della produzione del film live-action sono completamente scollegati,” hanno spiegato. Il film, che vede Henry Cavill nel cast, è stato in sviluppo per anni e non ha influenzato le decisioni relative alla serie animata.

Il futuro di Voltron

Con l’eventuale rimozione della serie da Netflix, i fan rischiano di perdere un punto di accesso comodo per rivedere lo show. Tuttavia, la forte passione del fandom per il franchise lascia spazio all’ottimismo. DreamWorks potrebbe portare Voltron: Legendary Defender su altre piattaforme di streaming, offrendo un nuovo modo per accedere agli episodi.

Nel frattempo, il live-action potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per il franchise. Con l’annuncio di un cast stellare e la popolarità duratura della serie, Voltron ha tutte le carte in regola per continuare a essere una parte rilevante della cultura pop.

Un addio temporaneo?

I fan di Voltron possono ancora godersi la serie su Netflix fino al 6 dicembre. Per coloro che non l’hanno ancora vista, è il momento ideale per iniziare un binge-watching e scoprire (o riscoprire) un classico moderno dell’animazione. Nel frattempo, restano molte speranze che la serie trovi presto una nuova casa digitale, garantendo al pubblico la possibilità di continuare a esplorare l’universo di Voltron per anni a venire.

