Nonostante il manga di Jujutsu Kaisen sia giunto alla sua conclusione all’inizio di quest’anno, l’anime ha ancora molto da raccontare. La serie animata, prodotta da Studio MAPPA, ha già portato sullo schermo alcuni dei momenti più intensi del mondo soprannaturale di Jujutsu Tech e ci sono ancora scene epiche che i fan attendono con impazienza. Tra queste, spicca uno degli scontri più incredibili di Sukuna, il re delle maledizioni. Mentre l’anime non è ancora arrivato a raccontare questa battaglia iconica, un talentuoso fan animatore ha deciso di portarla in vita, regalando ai fan un’anteprima mozzafiato.

L’inarrestabile Sukuna: il re delle maledizioni

Sukuna, una figura centrale nella storia di Jujutsu Kaisen, è un nemico che ha segnato il destino di molti protagonisti. Considerato il più potente e malvagio tra i villain, il suo ritorno in grande stile durante l’arco dell’incidente di Shibuya ha cambiato per sempre le dinamiche della serie. La sua transizione dal corpo di Yuji Itadori a quello di Megumi Fushiguro ha innescato eventi devastanti, trasformando le battaglie finali della serie in momenti epici di sacrificio e disperazione.

Yuji e Todo: il duello contro Sukuna

Uno degli scontri più memorabili coinvolge Yuji Itadori e Aoi Todo, il suo improbabile “migliore amico”. Nonostante il loro primo incontro fosse avvenuto in circostanze ostili, i due hanno stretto un legame formidabile, dimostrando una straordinaria intesa in battaglia. La loro cooperazione contro Sukuna è diventata uno dei punti culminanti della serie.

Todo, dotato dell’abilità “Boogie Woogie,” può scambiare la posizione di persone e oggetti con un semplice battito di mani. Nonostante avesse perso l’uso di una mano durante l’arco di Shibuya, Todo non si è lasciato abbattere, continuando a combattere al fianco di Yuji contro Sukuna in un confronto epico. Anche se questa battaglia non è ancora stata animata ufficialmente, il lavoro del fan animatore offre un assaggio spettacolare di ciò che potremmo aspettarci in futuro.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Jujutsu Kaisen

L’anime di Jujutsu Kaisen ha già confermato la produzione della terza stagione, che si concentrerà sull’arco narrativo del Culling Game. Questo nuovo capitolo nasce direttamente dagli eventi sconvolgenti dell’incidente di Shibuya, che hanno lasciato i protagonisti in una situazione disperata.

Yuji Itadori, ora braccato da Jujutsu Tech, è visto come una minaccia da eliminare per distruggere Sukuna una volta per tutte. Ma il compito di fermarlo è stato affidato a Yuta Okkotsu, il potente protagonista del film prequel Jujutsu Kaisen 0. Con queste premesse, la terza stagione promette di alzare ulteriormente la posta in gioco.

Fonte Comic book