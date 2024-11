Berserk: aggiornamenti sul capitolo 379 e il futuro dell’Armata dei Falchi

Il mondo di Berserk continua a evolversi, regalando ai fan momenti di attesa per ogni nuovo capitolo. Dopo la scomparsa del leggendario Kentaro Miura, la responsabilità di portare avanti la storia di Guts è ricaduta su Kouji Mori e Studio Gaga dove ora, con i capitoli 377 e 378 pubblicati insieme, i fan potrebbero non dover aspettare a lungo per scoprire cosa riserverà il capitolo 379.

Il viaggio oscuro continua: cosa sta succedendo a Guts?

Nell’attuale arco narrativo, The eastern exile arc, Guts e i suoi compagni si trovano intrappolati in una situazione sempre più disperata nel regno di Kushan. Il black swordsman è prigioniero in una tetra prigione, mentre Kushan pianifica un attacco contro Griffith e la sua demoniaca incarnazione.

Ma come sempre in Berserk, le cose prendono una piega ancora più oscura. Griffith ha inviato il temibile assassino demoniaco Rakshas per devastare il territorio e seminare il caos tra i ranghi dei protagonisti. Inoltre, misteriosi portali verso altre dimensioni stanno comparendo nel regno, lasciando presagire l’arrivo di un membro della mano di dio e scatenando orde di troll che mettono a dura prova gli abitanti e gli eroi.

Capitolo 379: cosa sappiamo finora

Un aggiornamento promettente arriva da Drache Doratan, uno degli artisti principali di Studio Gaga e assistente di lunga data di Miura. Attraverso il suo account social ufficiale, Doratan ha confermato che il capitolo 379 è stato completato, anche se non è ancora stata annunciata una data precisa per il rilascio.

“Il capitolo è completo, ma non so ancora quando verrà pubblicato. Vi chiedo di pazientare.”

Questa notizia accende la speranza tra i fan, molti dei quali temevano tempi di attesa più lunghi per i prossimi sviluppi della saga.

Ma l’anime invece?

Nonostante la continua pubblicazione del manga, l’adattamento animato di Berserk rimane un punto critico. Dopo Berserk: memorial edition, che ha semplicemente riassemblato la trilogia di film dell’arco dell’età dell’oro, non ci sono stati annunci riguardo a nuovi progetti che portino sullo schermo le avventure più recenti.

L’ultima serie anime del 2016 ha esplorato alcuni archi narrativi mai animati prima, ma l’uso controverso della CGI ha lasciato una parte del pubblico insoddisfatta. Con anni di storie non ancora adattate, i fan sperano che un nuovo progetto anime possa finalmente rendere giustizia alla complessità e alla profondità visiva dell’opera di Miura.

Fonte Comic Book