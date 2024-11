One Piece: Oda svela dettagli inediti sui vice ammiragli della Marina

One Piece è tra i manga shonen più famosi di sempre e questo è merito di Oda e del suo genio che gli ha permesso di portare avanti ad oggi una delle serie manga più lette da oltre 20 anni. Con l’uscita del nuovo volume del manga di One Piece in Giappone, il 110, Eiichiro Oda ha svelato interessanti dettagli sui vice ammiragli della Marina attraverso la sezione SBS.

Ricordiamo che la gerarchia della Marina vede al comando il Grand’ammiraglio, ossia la persona che comanda gli ammiragli, ma deve obbedire agli ordini degli astri di saggezza. Il grand’ammiraglio può invocare un Buster Call e dare il permesso agli agenti del Governo Mondiale di richiederne uno.

A seguire c’è l’Ammiraglio nonché la seconda più alta carica presente in Marina. Ognuno di loro possiede capacità straordinarie. Inoltre gli ammiragli possono invocare un Buster Call e dare il permesso agli agenti del Governo Mondiale di richiederne uno.

Veniamo poi al Viceammiraglio, che ha una grande autorità e può svolgere numerosi compiti. Sono noti e temuti per la loro forza; molti di loro sono spadaccini ed alcuni hanno dimostrato di conoscere alcune delle Rokushiki. Molti dei giganti arruolati in Marina sono viceammiragli. Inoltre tutti i viceammiragli sono in grado di utilizzare l’Ambizione. E Oda ha finalmente rivelato più informazioni su questi personaggi che riportiamo di seguito:

Vice Ammiraglio Pomsky: ha mangiato il frutto del Diavolo Lontra Lontra che gli permette di sparare colpi potenti dalla conchiglia.

Vice Ammiraglio Dhole: è un combattente di arti marziali

Vice Ammiraglio Tosa: ha la capacità di mordere con le mani

Vice Ammiraglio Urban: può trasformare la parte superiore della sua testa in un cannone grazie ai poteri del Frutto del Diavolo Barile Barile

Vice Ammiraglio Bluegrass: è un pilota umano e può trasformare ogni oggetto o essere vivente che supera con il suo haki in un mezzo di trasporto da cavalcare. È la sorella maggiore di Tsuru.

Vice Ammiraglio Hound: ha mangiato il frutto del diavolo Cane Cane modello segugio

Vice Ammiraglio Redking: la sua nocca destra si lancia in avanti con il potere del motore a vapore

Vice Ammiraglio Guillotine: la lama presente sulla sua testa è possibile lasciarla come un boomerang