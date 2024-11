Il capolavoro di Satoshi Kon arriva per la prima volta in blu-ray.

Produttore: Yamato Video Distributore: Eagle Pictures Anno produzione: 1997 Anno pubblicazione: 2024 Formato Video: 1,85:1 Anamorfico 1080p|1,85:1 Anamorfico Formato Audio: 2.0 DTS HD: Italiano Giapponese Sottotitoli: Italiano (fedeli a originale) Tipo confezione: Slipcase Numero dischi: 2

Prima di Tokyo Godfathers, Paranoia Agent e Paprika Satoshi Kon ebbe un folgorante esordio alla regia, Perfect Blue. Finalmente quel capolavoro indiscusso del cinema d’animazione giapponese è disponibile per la prima volta in blu-ray – dopo essere stato riportato al cinema in alta definizione – e in edizione da collezione grazie a Eagle Pictures Home Video. Il primo, visionario psycho-thriller di animazione giapponese della storia, il film è realizzato con la supervisione di Katsuhiro Ōtomo (Akira).

Perfect Blue: un capolavoro che ha influenzato chi è venuto dopo

Di fronte allo scarso successo commerciale, la cantante Mima deve abbandonare il microcosmo rosa confetto delle idol per essere “rilanciata” come attrice, in un mondo dove invece è solo carne da macello. Ottiene la parte di una ragazza psicologicamente instabile nella serie tv Doppio legame ma inizia a ricevere anonimi messaggi di minaccia da parte di un fan otaku che non ha tollerato il cambiamento d’immagine della “sua” Mima, e una serie di incidenti colpisce il set di lavorazione.

La stessa Mima, abituata a essere un mero simulacro, inizia a perdere contatto con la propria identità: chi è la vera Mima? Quella che veste gli ingenui costumi della idol? Quella che compare sorridente su Internet? Quella che fa la spesa al supermercato? La ragazza schizofrenica di Doppio Legame? L’illusione di se stessa? Oppure solo l’illusione di tutti?

Un anime cult perché parlava di fama e successo in modo così torbido e perverso, veicolando il linguaggio dell’animazione verso un pubblico adulto. Il fatto che fino alla fine non si comprenda qual è la realtà e quale la finzione e immaginazione della mente della protagonista fece scalpore e segnò un unicum nell’intrattenimento per immagini disegnate. Il tratto, crudo e deciso, il colore rosso del sangue, il sonoro e la fotografia che accentuavano la tensione narrativa. Tutti elementi che fecero capire subito il talento di Satoshi Kon.

Non solo: la pellicola ha influenzato molti registi e titoli dopo di essa. Non solamente animati ma anche live action, come Christopher Nolan, Darren Aronofsky e David Lynch. (Ri)guardando ora il film, si possono infatti notare distintamente alcune inquadrature e movimenti di macchina che hanno poi fatto la storia del cinema. Oltre a quest’atmosfera claustrofobica di continuo andirivieni tra realtà e fantasia.

L’edizione home video: unboxing e recensione

L’edizione Eagle Pictures Home Video di Perfect Blue è assolutamente da non perdere. Prima di tutto perché si tratta della prima volta che – in seguito all’uscita evento al cinema – il film viene proposto finalmente restaurato e in alta definizione. Con un lavoro certosino su suono e immagini.

In secondo luogo, si tratta di un elegante slipcase con cartoncino esterno e amaray interno. Fuori una serigrafia che richiama il celebre poster e salta subito all’occhio. Dentro è presente un doppio disco sia DVD che Blu-ray del film, con una scelta interessante di contenuti speciali. Il trailer che da subito fece capire la portata della pellicola. Un’intervista approfondita a Satoshi Kon. Un booklet di 40 pagine con bozzetti e making of, per scoprire la realizzazione del cult anime e anche lì un’intervista con i suoi realizzatori a partire dal regista. Che aspettate a recuperarla per la vostra libreria?