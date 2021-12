Tokyo Godfathers: alla riscoperta dell’anime di Natale in home video

Federico Vascotto 2021-12-09T17:40:39+01:00 Titolo originale: Tokyo Godfathers Scritto da: Satoshi Kon, Keiko Nobumoto e diretto da: Satoshi Kon, Shôgo Furuya Con le musiche di: Moonriders, Keiichi Suzuki Video: 1,85:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 DTS HD: Italiano Giapponese Sottotitoli: Italiano Formato: EcoPack Distribuzione: Eagle Pictures Home Video – Anime Green Collection

Eagle Pictures per inaugurare la sua nuova collana eco sostenibile dedicata agli anime ha scelto Tokyo Godfathers, un piccolo gioiellino d’animazione nipponica diretto da Satoshi Kon che è anche un classico natalizio alternativo.

La storia è presto detta: una neonata abbandonata la sera della vigilia di Natale trova un’improbabile famiglia in tre suoi soccorritori senzatetto: Hana, una donna trans che sogna di diventare mamma, rimasta per strada dopo aver lasciato il lavoro da drag queen; Gin, un ex alcolista e giocatore d’azzardo che ha distrutto la propria famiglia; Miyuki, una giovane scappata di casa. Sapranno dare alla piccola non solo l’amore ma la cosa più importante soprattutto a Natale: la vita.

In un viaggio come sempre metaforico in una Tokyo scintillante e fatta di luci al neon, chiaroscuri e lurida sporcizia, i tre decideranno di cercare i genitori della neonata e in un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni anche molto crude e adulte, faranno tornare a galla i demoni del proprio passato per provare ad affrontarli e guardare al futuro. Tokyo Godfathers non ha peli sulla lingua e non ha paura di toccare argomenti delicati e importanti come l’identità di genere, l’alcolismo e il vagabondaggio.

Una storia dura ma con un cuore enorme. C’è anche la religione come fil rouge del film quanto mai azzeccato a Natale, fin dal titolo, dato che Hana è estremamente religiosa pur essendo parte di una comunità che la religione spesso non comprende e allontana. Si parla anche di miracoli nel film (Hana crede che aver trovato la bambina sia un dono divino); di perdono soprattutto verso se stessi ed i propri errori prima ancora che verso gli altri; e di coincidenze, di quanto il Fato e la Fortuna incidano sul nostro destino e sul susseguirsi degli eventi, spesso senza che ci rendiamo conto del quadro generale.

Nel corso della settimana tra la notte di Natale e Capodanno i tre avranno varie avventure, entrando in contatto con la variegata umanità della metropoli di Tokyo sulle tracce del proprio passato e delle rispettive storie personali. Sette giorni di tempo, l’atmosfera natalizia, la colorata e variopinta fauna della metropoli, un finale agrodolce e perfetto nel suo aprirsi a ciò che verrà chiudendo ciò che è stato, rendono questo film un assoluto gioiellino delle festività da recuperare subito se non lo avete già visto.

Il regista Satoshi Kon si è anche citato nel film: quando Gin incontra il marito di Sachiko, su di un tavolo si può vedere un giornale con una foto delle Cham, il trio di Idol protagonista di Perfect Blue, suo lungometraggio d’esordio.

Tokyo Godfathers: l’edizione home video EcoPack per la Anime Green Collection

Le confezioni della Anime Green Collection sono interamente realizzate in cartoncino, senza nessun elemento in plastica. L’EcoPack Green box è una rivoluzionaria sostituzione dei tradizionali box in plastica e ha un impatto positivo sugli obiettivi di sostenibilità grazie al mancato utilizzo di plastica e alla riduzione di emissioni nel processo produttivo.

L’edizione di Tokyo Godfathers è quindi completamente in cartoncino e stupisce come si tratti di una confezione resistente anche se va maneggiata con cura, compreso il sostegno per il disco. All’interno è presente anche tre belle Card da collezione del film.

Tra i contenuti extra, esaustivi e interessanti: il Making of del film, Il processo di animazione per vedere la magia del Natale portata in vita dal film, una preziosa Art gallery e Un viaggio inaspettato sul percorso fisico e metaforico dei personaggi e quanto Tokyo sia a tutti gli effetti protagonista del film.