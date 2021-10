Tokyo Godfathers di Satoshi Kon arriva in Blu-ray

Il film anime Tokyo Godfathers del compianto Satoshi Kon arriva per la prima volta in Blu-ray grazie a Eagle Pictures.

Il lungometraggio uscirà il 3 Novembre 2021 all’interno della collana Anime Green Blu-ray.

La confezione plastic free include il Blu-ray del film e tre card da collezione:

Dal 3 novembre sarà disponibile in queste inedite confezioni ecologiche e riciclabili l’anime cult “TOKYO GODFATHERS” di Satoshi Kon, edito per la prima volta in formato Blu-ray con all’interno tre card da collezione.

A Tokyo, la vigilia di Natale, tre vagabondi trovano tra i rifiuti una bellissima neonata. Dopo qualche incertezza, i tre amici decidono di ritrovare i genitori della piccola: è l’inizio di un’avventura che li metterà di fronte al loro passato e cambierà per sempre il loro futuro.