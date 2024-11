Il film continua a riscuotere successo anche in home video, dopo l'uscita al cinema e in streaming.

The First Slam Dunk: il re degli anime spokon vince anche in home video

Federico Vascotto 2024-11-12T17:29:44+01:00 SPECIFICHE TECNICHE Numero Dischi: 2 Durata: 124 minuti (Extra esclusi) Formato Video: Blu-ray UHD: 1.78:1 3840*2160p @23.98fps HDR Dolby Vision; Blu-ray: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese Dolby Atmos Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Più di 270 milioni di dollari incassati nei cinema di tutto il mondo. The First Slam Dunk il capolavoro di Takehiko Inoue basato sul manga sportivo tra i più amati e popolari di sempre è stato uno dei maggiori successi cinematografici dello scorso anno.

Ora il film è finalmente disponibile anche in home video grazie a Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.

L’occasione perfetta per vivere per la prima volta o riprovare attimo per attimo l’adrenalina della partita contro “l’imbattile” Sannoh. Non solo tra gli appassionati di manga e anime sportivi, i cosiddetti spokon. L’origin story che mancava sulla squadra protagonista.

The First Slam Dunk: la prima partita non si dimentica mai

Prodotto da TOEI Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale, The First Slam Dunk sfoggia un’animazione “ibrida”. Un misto tra CGI all’avanguardia e disegno a mano tipico dell’animazione tradizionale in 2D, voluta espressamente dallo stesso Takehiko Inoue. Il regista ha deciso di adottare questa tecnologia perché indispensabile a ricreare la fluidità dei movimenti, in sequenze di gioco mozzafiato e altamente realistiche, catapultando, anche grazie ai sapienti movimenti di macchina, lo spettatore all’interno del campo accanto ai protagonisti.

Ambientato nel mondo della pallacanestro liceale – il manga ha contribuito negli anni ’90 a un ritrovato boom del basket in Giappone e non solo – The First Slam Dunk è uscito in Giappone a dicembre 2022, a 26 anni dall’ultima serie animata. Contando su una schiera di appassionati, che negli anni hanno reso il manga uno dei più letti di sempre con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo, il lungometraggio ha conquistato il Box Office giapponese incassando oltre 14 miliardi di yen (oltre 94 milioni di euro).

The First Slam Dunk: il re degli spokon

In un dinamico alternarsi fra l’adrenalinica partita di basket e coinvolgenti flashback sulla vita dei personaggi, la pellicola punta i riflettori su Ryota, il playmaker della Shohoku, la squadra liceale protagonista del manga. Aprendo le porte sul suo passato, mai svelato prima da Inoue, il film rappresenta un’occasione imperdibile per i fan per scoprire come Ryota sia diventato il personaggio che tutti hanno imparato ad amare nel tempo, oltre a gettare nuova luce sugli altri protagonisti nati dalla penna del mangaka.

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale. Un film da vedere assolutamente.

The First Slam Dunk: unboxing e recensione dell’edizione home video

Assolutamente da non perdere la Steelbook Limited Edition 4K e Blu-ray realizzata da Anime Factory e Plaion Pictures per The First Slam Dunk.

Prima di tutto il comparto audio/video in alta definizione: ottimo per assaporare ogni sudata, ogni mossa, ogni inquadratura della partita decisiva che diede inizio a tutto.

Passiamo alla confezione. Un’elegante edizione Steelbook in metallo, rilucente e contenente immagini tratte dal film. All’interno le belle card da collezione dedicate ai personaggi protagonisti. Peccato non si sia qualche contenuto speciale fisico in più, magari un poster.

Pochi purtroppo i contenuti extra digitali: il Teaser, il Trailer Italiano, CM e PV.