Marco Strignano 2024-11-21T07:00:56+01:00 Autori: Tsutomu Takahashi Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 12,90 Rilegatura: Brossurato + sovracover Pagine: 456 Formato: 13X18 Data di pubblicazione: 10/10/2024

La casa editrice italiana Planet Manga ha lanciato per il mese di ottobre un manga estremamente da tenere d’occhio. Stiamo parlando di Detonation Island, e nel caso specifico si tratta di una double edition che contiene più capitoli all’interno di un solo volume. Detonation Island è un manga seinen piscologico e seinen scritto e disegnato da Tsutomu Takahashi, famoso tra i lettori per altri manga come Neun e Jumbo Max. Detonation Island è stato serializzato dal 2001 al 2012 e Planet Manga sta lanciando un’edizione speciale per tutti i fan. Gli eventi sono ambientati negli anni ’80 e le vicende ruotano attorno a Takashi, i cui genitori sono preoccupati per il figlio che cresce in un brutto quartiere.

Per questa ragione decidono di ricorrere alla soluzione di trasferirsi in una delle zone più tranquilla e periferica di Tokyo. Takashi, d’altra parte, non chiede altro che qualcosa che possa rendere la sua vita diversa e che lo faccia sentire vivo e non un ragazzino comune e mediocre. Alla ricerca quindi di emozioni forti, segue i suoi nuovi compagni e partecipa a un motoraduno. Il mondo dei Biker è una vera rivelazione per il giovane che decide di unirsi a una gang di motociclisti.

Detonation Island: Double Edition – RECENSIONE

Planet Manga ha lanciato nel mese di ottobre il primo volume della Double Edition di Detonation Island. Il volume in questione raccoglie 10 capitoli che permetto ai lettori di entrare prima nel mondo del protagonista Takashi, per poi assistere allo sviluppo del protagonista e degli eventi che lo circondano.

Nella prima parte del primo volume i lettori possono conoscere il personaggio principale, un ragazzino delle scuole medie che si trasferisce con la sua famiglia in una zona più tranquilla di Tokyo, affinché la sua condotta possa cambiare in qualche modo. Infatti nella scuola precedente frequentava una gruppo di ragazzini che apparentemente lo mette sulla cattiva strada. Ma nulla sembra andare nel verso sperato dai genitori. Infatti in questa nuova periferia della capitale del Giappone, incontra fin da primi giorni della sua nuova scuola i leader dei gruppi di delinquenti locali e inizia a condurre una vita senza apparenti svolte. Tramite diverse conoscenze arriva però a scoprire il meraviglioso ma pericoloso mondo dei Biker, teppisti che si aggirano per corse illegali in città, nelle notti più buie e cupe.

Questa si rivela una sorta di illuminazione che fornisce un obiettivo alla sua vita. Questo gruppo di biker si chiama Bosozoku e si tratta di un gruppo dove regna la lealtà e la dedizione. Gli obiettivi di Takashi cambiano completamente dopo aver partecipato al primo raduno, a bordo di una moto di Gerako. Inseguito dalla stradale, a tutta velocità e con il pericolo alle spalle, Takashi si sente per la prima volta vivo e questa sensazione diventerà il suo scopo.

Nella seconda parte del primo volume si assiste a un cambiamento del protagonista. Cambia il look, lo sguardo, l’atteggiamento e il comportamento in generale. Sembra più sicuro di sé e ha sviluppato un senso di appartenenza più profondo con i Bosozoku. Sviluppa un obiettivo, ossia comprarsi la stessa moto di Aregawa. Sviluppa anche dei sentimenti nei confronti della sua compagna di classe delle medie Shoko Ishikawa, con la quale cercherà di portare avanti una relazione. Ma è proprio questo cambiamento del protagonista che metterà la sua vita e quella dei suoi compagni di banda in serio pericolo.

Si arriva così alla terza parte di questo primo volume, dove si arriva ad un punto di non ritorno. Takashi, in compagnia di Maniyon dopo aver passato una piacevole serata si dirigono verso le loro moto e vedono un individuo sconosciuto fare i suoi bisogni vicino alla ruota della moto di Maniyon.

Invece di lasciar perdere i due degli Zeros decidono di dargli una lezione. Ma non potevano sapere che quell’uomo era uno dei capi del Gokuraku di Sasajima. Si tratta di un’altra banda che è rinomata per la sua estrema violenza. Da questo evento nascerà una guerra fatta di violenza e minacce. Maniyon viene raggiunto da un’auto misteriosa del Gokuraku, portato in un luogo isolato e colpito con una mazza da baseball. Scoppia così una guerra tra gang, che getta Takashi in un profondo senso di colpa e soprattutto paura.