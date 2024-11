Attack on Titan: una sorpresa inaspettata alla fine del film “The Last Attack”

Il film Attack on Titan: The Last Attack ha finalmente debuttato nei cinema giapponesi, portando sul grande schermo la conclusione epica di una delle serie anime più amate e brutali di sempre. Tuttavia, la vera sorpresa del film non si trova nei combattimenti o nella narrazione già conosciuta, ma nella scena post-credit, che ha lasciato molti spettatori spiazzati e divertiti.

Una scena post-crediti che spiazza i fan

A differenza di quanto molti si aspettavano, la scena post-crediti di The Last Attack non suggerisce un sequel né si collega direttamente all’universo principale di Eren Jaeger e del Corpo di Ricerca. Invece, trasporta gli spettatori nel mondo di Attack on School Castes, un’irriverente versione alternativa della serie creata dallo stesso Hajime Isayama. Qui, Eren, Mikasa e Armin sono studenti delle superiori, impegnati più con quaderni e compiti che con giganti e spade.

La scena vede i tre amici discutere proprio del film appena visto, in un dialogo esilarante e metanarrativo che rompe la quarta parete. Eren, fedele al suo carattere critico, sottolinea gli aspetti irrisolti della trama, mentre Armin e Mikasa offrono opinioni contrastanti sulla conclusione della storia. Il risultato è un momento di leggerezza che stempera la tensione epica del film principale.

Cos’è Attack on School Castes?

Attack on School Castes è un progetto collaterale ideato da Hajime Isayama per esplorare i personaggi di Attack on Titan in un contesto completamente diverso. Questi spin-off, presenti nei volumi del manga originale, reimmaginano gli eroi e i villain della serie come adolescenti alle prese con drammi scolastici.

Nella scena post-crediti del film, i dialoghi riprendono lo stile leggero e satirico di questi spin-off. Mikasa commenta positivamente la trama del film, mentre Armin discute le implicazioni filosofiche e aperte della conclusione. Eren, invece, mostra un lato più sentimentale, affermando che il vero piacere è stato condividere l’esperienza con i suoi amici.

Cosa significa per il futuro della serie?

Nonostante le speranze di molti fan, è improbabile che Attack on Titan abbia un sequel diretto. Hajime Isayama, il creatore della serie, si sta godendo una meritata pensione dopo aver completato il manga. Tuttavia, la scena post-crediti dimostra che c’è ancora spazio per esplorare l’universo di Attack on Titan in modi nuovi e creativi.

Recentemente, Isayama ha pubblicato una storia breve intitolata Attack on Titan: Bad Boy, incentrata sui primi anni di vita del Capitano Levi, un personaggio amatissimo dai fan. Questo suggerisce che, sebbene la trama principale sia conclusa, l’autore potrebbe occasionalmente tornare per ampliare ulteriormente l’universo narrativo.

Fonte Comic book – Twitter