Vinland Saga: L’epico viaggio di Thorfinn si avvicina alla fine

Vinland Saga, l’epopea storica e filosofica di Makoto Yukimura, sta per concludersi. Dopo quasi 20 anni di pubblicazione e un successo crescente sia in Giappone che a livello internazionale, il manga è vicino al suo capitolo finale. In una recente intervista, Yukimura ha rivelato che la storia ha solo “pochi capitoli rimasti”, lasciando i fan emozionati ma anche malinconici per l’imminente fine di uno dei racconti più unici del panorama manga.

Una chiusura incerta ma fedele alla visione originale

Durante un incontro con i fan organizzato da Kodansha USA al New York Comic Con, Yukimura ha condiviso il suo approccio agli ultimi capitoli di Vinland Saga. “Sono arrivato fino a qui seguendo il mio piano originale, ma onestamente, da questo punto in poi, non so cosa succederà,” ha confessato Yukimura. “Sto navigando questi ultimi capitoli seguendo il mio istinto. Non ho una chiara visione di come andrà a finire, ma darò il massimo.”

Questa riflessione sull’incertezza creativa non è nuova per Yukimura. In un’intervista precedente durante il San Diego Comic-Con, aveva espresso sentimenti contrastanti sul finale della sua opera. Con tante storie ancora da raccontare, l’autore ha dovuto prendere decisioni difficili su cosa includere e cosa lasciare fuori. Una delle richieste più frequenti dei fan, ad esempio, è quella di raccontare il viaggio di Thorfinn a Istanbul, menzionato nel manga ma mai mostrato. Tuttavia, Yukimura sembra determinato a mantenere il focus sulle tematiche che hanno definito Vinland Saga: amore, guerra e il significato dell’umanità.

Un manga che ha ridefinito il genere storico

Dal suo debutto nell’ottobre 2005, Vinland Saga si è distinto per la sua capacità di fondere violenza brutale e momenti di profonda introspezione. Ambientato nel periodo vichingo, il manga esplora la crescita personale del protagonista Thorfinn, un giovane assetato di vendetta che si trasforma in un uomo alla ricerca di redenzione e pace.

La serie è stata un successo graduale in Giappone, raggiungendo un pubblico più ampio solo dopo l’adattamento anime del 2019, prodotto da Wit Studio. Con animazioni mozzafiato e una narrazione intensa, l’anime ha consolidato la reputazione di Vinland Saga come una delle opere più avvincenti dell’ultimo decennio. Il passaggio di testimone a MAPPA Studio per la seconda stagione, uscita nel 2023, ha mantenuto alta la qualità, contribuendo a rendere Vinland Saga una pietra miliare nel genere.

Il lascito di Vinland Saga

L’annuncio che Vinland Saga è prossimo alla conclusione segna un momento significativo per i fan e per il panorama manga. Con quasi due decenni di storie, Yukimura ha costruito un racconto che non solo intrattiene, ma invita a riflettere su temi universali. Il manga ha esplorato la violenza, la redenzione e il significato della pace in modi profondi, proponendo domande senza risposte semplici.

Anche lo stesso Yukimura invita i lettori a riflettere: “Ho passato tanto tempo a pensare all’amore, alla guerra e al significato dell’umanità. Vorrei che leggeste il mio manga e rifletteste su una domanda senza risposta.”

Fonte Comic Book