Dragon Ball Daima 5: connessioni con “Super” e nuovi interrogativi

L’Episodio 5 di Dragon Ball Daima ha fatto sollevare nuove domande sulla connessione tra questa nuova serie e Dragon Ball Super. Ambientato dopo gli eventi della saga di Majin Bu in Dragon Ball Z ma prima dello scontro di Goku con Beerus in Dragon Ball Z: Battle of Gods, Dragon Ball Daima ha già confermato di essere canonico e strettamente legato all’universo di Super. Tuttavia, alcune incongruenze emerse nell’ultimo episodio hanno acceso il dibattito tra i fan.

La linea temporale di Daima e il riferimento a Universe 7

Fin dai primi episodi, Dragon Ball Daima ha stabilito un chiaro legame con Dragon Ball Super. Uno dei primi riferimenti espliciti a Universe 7 è stato nel primo episodio, quando i demoni Gomah, Degesu e Neva hanno viaggiato verso la Terra per cercare le Sfere del Drago. Degesu, interagendo con i demoni minori dentro Warp-sama, ha spiegato che dovevano raggiungere Universe 7 per realizzare il loro desiderio.

Questa connessione sembrava naturale, considerando che i demoni del Regno Oscuro sono consapevoli del multiverso. Tuttavia, nell’Episodio 5, Universe 7 viene citato nuovamente in un contesto che ha lasciato molti spettatori perplessi. Durante una conversazione tra il Kaioshin del Sud e il demone Hybis, si discute apertamente di Universe 7 in presenza di Goku, senza che nessuno sembri trovare la cosa strana.

Il problema di continuità con Dragon Ball Super

La questione sollevata dall’episodio riguarda il fatto che, secondo la timeline stabilita, Goku non dovrebbe ancora sapere nulla del multiverso. In Dragon Ball Z: Battle of Gods, Beerus è il primo a rivelare a Goku l’esistenza di 12 universi. Questo momento è cruciale perché segna l’inizio della comprensione di Goku sul multiverso. Più avanti, in Dragon Ball Super Episodio 28, Vegeta e Goku vengono ulteriormente introdotti al concetto di universi paralleli quando incontrano Champa, il Dio della Distruzione di Universe 6.

La reazione di Vegeta in quell’episodio – uno shock evidente – suggerisce che né lui né Goku avessero conoscenze pregresse sul multiverso. Questo rende difficile spiegare perché Goku non abbia mostrato curiosità o sorpresa quando il Kaioshin del Sud ha menzionato Universe 7 in Dragon Ball Daima.

Possibili spiegazioni e implicazioni

Ci sono diverse possibilità per spiegare questa apparente incongruenza:

Un potenziale retcon: Dragon Ball Daima potrebbe riscrivere alcune parti del canone per integrare meglio gli eventi di Super. Questo potrebbe includere un’espansione delle conoscenze di Goku sul multiverso prima degli eventi di Battle of Gods. L’altruismo di Goku: Una spiegazione narrativa potrebbe semplicemente fare leva sulla natura distratta e noncurante di Goku. Anche se il Kaioshin ha menzionato Universe 7, Goku potrebbe non aver colto la rilevanza della cosa, concentrandosi invece sul suo obiettivo immediato. Sviluppi futuri: Gli episodi successivi di Dragon Ball Daima potrebbero chiarire questa discrepanza. Potremmo vedere Goku fare domande al Kaioshin del Sud su Universe 7, legando così la sua conoscenza del multiverso agli eventi futuri di Super.

Questa piccola incongruenza non è sufficiente a minare la canonizzazione di Dragon Ball Daima all’interno dell’universo di Super, ma rappresenta un esempio interessante di come Eiichiro Oda e il team di produzione potrebbero utilizzare questa serie per approfondire o rivedere alcuni dettagli. Per ora, i fan possono solo speculare e attendere che i prossimi episodi chiariscano meglio questa connessione.

Con la menzione del multiverso e il coinvolgimento dei personaggi principali come Goku, Vegeta e Piccolo, Dragon Ball Daima sta lentamente costruendo un ponte che lega gli eventi di Z e Super, promettendo una narrazione che espande ulteriormente il lore di Dragon Ball.

Fonte Comic Book