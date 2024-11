Dandadan: l’anime omaggia Harry Potter?

Dandadan è uno dei più grandi successi della stagione autunnale degli anime di quest’anno, che ha sancito il debutto delle avventure di Okarun e Momo sul piccolo schermo. I primi cinque episodi dell’adattamento anime di Science SARU hanno visto i due protagonisti alle prese con la Turbo Granny e nel nuovo episodio le cose sono cambiate completamente da quando lo spirito spettrale ha gettato un’ampia ombra sulle loro vite. Momo e Okarun stanno affrontando le conseguenze derivanti dal nuovo status della Turbo Granny e l’anticipazione del sesto episodio ha spinto i fan a supporre che Dandadan voglia omaggiare Harry Potter.

Negli episodi precedenti Momo e Okarun hanno trovato un modo per sconfiggere la Turbo Granny, apparentemente spezzando la maledizione sull’appassionato di UFO a cui mancavano alcuni oggetti di valore essenziali. Nonostante lo spirito sia stato distrutto in un inseguimento, il fantasma si è attaccato a Okarun e non vuole lasciarlo andare.

Fortunatamente, sono riusciti a catturare lo spirito e a lanciarlo in un oggetto vicino. La cosa esilarante è che l’oggetto in questione è proprio una bambola gatto, il che significa che la Turbo Granny è molto meno minacciosa di quelle viste prima. Ma questo non significa che tutti i problemi di Okarun siano spariti. A quanto pare, le sue estremità mancanti non sono trattenute dalla Turbo Granny, e quindi sta per iniziare una nuova avventura con Okarun che ha una nuova trasformazione da sfruttare per combattere il soprannaturale e gli extraterrestri.

A seguire è possibile scoprire la sinossi del sesto episodio dell’adattamento anime: “Momo, Okarun e Turbo Hag cercano la palla d’oro mancante. Cercano in tutta la scuola, ma ad averla è una bellissima ragazza, Aira Shiratori. Forse a causa dell’influenza della palla, Isla è ora capace di vedere cose che non possono essere viste, e una donna misteriosa con un vestito rosso, “Acrobatic Sarasara” appare di fronte a lei. Momo e Okarun si alzano in piedi di fronte alla crisi di Aira“.

Dato che la prossima puntata si concentrerà su una sfera dorata, molto simile al boccino d’ora di Harry Potter, ha senso che ci siano dei paragoni con Hogwarts. Non c’è ancora un anime di Harry Potter, anche se la Warner Bros ha dichiarato in passato che sta cercando di investire di più nel mondo degli anime. A parte le sue recenti proprietà DC, Harry Potter rimane un ottimo esempio di una grande proprietà WB che funzionerebbe bene in una versione anime.

