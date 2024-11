Mobile Suit Gundam torna a stupire con un nuovo anime, ALC Encounter. Annunciato da Bandai Namco Filmworks, il progetto promette un’esperienza mai vista prima.

Un lancio esclusivo e misterioso

Mobile Suit Gundam: ALC Encounter debutterà il 24 novembre 2024, ma c’è un dettaglio che ha lasciato i fan con sentimenti contrastanti: l’anime sarà proiettato esclusivamente al LaLaport Fukuoka Mall in Giappone. Questo rilascio limitato ha già acceso il dibattito tra gli appassionati, speranzosi di poterlo vedere presto anche online.

Bandai Namco Filmworks ha rivelato pochissime informazioni sulla trama, aumentando l’attesa. Secondo una breve descrizione, la storia ruoterà attorno a due individui destinati a scontrarsi, guidati da una voce misteriosa. Questo confronto darà vita a statue in scala 1/12 del Nu Gundam e del Sazabi, portando a una battaglia spettacolare all’interno di un centro commerciale.

Il poster di ALC Encounter suggerisce un design contemporaneo e colorato, lontano dai toni cupi e realistici delle serie classiche. La colonna sonora, curata dal duo illiomote, aggiunge un ulteriore tocco moderno. Questo progetto sembra spingere i confini della narrativa tradizionale di Gundam, fondendo il mondo dei modellini Gunpla con il destino dei protagonisti. Un’idea che richiama anime come Gundam Build Fighters, ma con un livello di innovazione superiore.

Gundam verso il 50° anniversario

Questo nuovo titolo si inserisce in un momento cruciale per il franchise. Con il 50° anniversario di Gundam alle porte, Bandai Namco ha in serbo una serie di progetti per celebrare l’occasione. Naohiro Ogata, general manager del franchise, ha sottolineato l’importanza della diversità narrativa e del successo globale di Gundam. Nonostante la complessità dell’universo Gundam, Ogata ritiene che la sua adattabilità lo renda unico, capace di attrarre fan di ogni generazione.

A partire dal 2025, il franchise rilascerà nuove opere ogni anno, un piano ambizioso che sottolinea la sua longevità e rilevanza. Nel frattempo, ALC Encounter rappresenta un punto di partenza intrigante per esplorare nuove direzioni creative.

Fonte Comic Book