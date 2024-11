Dragon Ball Heroes: un’era si chiude dopo 14 anni di successi

Dopo 14 anni di storie avvincenti, combattimenti epici e una fanbase fedele, Dragon Ball Heroes giunge al termine, lasciando spazio al nuovo capitolo arcade, Dragon Ball Super Divers.

Un addio a Dragon Ball Heroes

Il mondo di Dragon Ball saluta uno dei suoi spin-off più longevi e amati. Lanciato nel gennaio 2010, Dragon Ball Heroes è stato molto più di un semplice gioco arcade: si è trasformato in un fenomeno globale, evolvendosi con versioni per console, dispositivi portatili e una serie animata promozionale che ha fatto esplodere la fantasia dei fan.

Questa serie ha regalato ai fan momenti indimenticabili, con storie che si spingevano ben oltre i confini delle trame principali. Dal 2018, l’anime promozionale ha portato sullo schermo fusioni incredibili, universi alternativi e battaglie che i fan non avrebbero mai immaginato di vedere animate. Nonostante fosse inizialmente un progetto promozionale, è diventato un pilastro dell’universo di Dragon Ball.

Un nuovo inizio: Dragon Ball Super Divers

Anche se Dragon Ball Heroes chiude, la tradizione dei giochi arcade Dragon Ball non finisce qui. Bandai Namco ha annunciato il successore: Dragon Ball Super Divers. Sviluppato da Dimps, questo nuovo titolo di data carddass ha iniziato il suo rollout in Giappone e promette di portare una ventata di novità nel mondo arcade. A differenza di Heroes, però, non ci sono ancora piani per un adattamento su console, anche se il successo del gioco potrebbe cambiare le cose.

In concomitanza con il lancio, il mangaka Toyotaro, noto per il suo lavoro su Dragon Ball Super, ha realizzato un one-shot dedicato a Super Divers. Questo progetto sarà seguito da una nuova serie sotto la guida di Yuji Kasai, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per l’universo di Dragon Ball. Nel frattempo, Toyotaro si prepara a riprendere il manga di Dragon Ball Super, in pausa dopo la scomparsa del creatore originale Akira Toriyama.

Mentre Dragon Ball Heroes si ritira, il suo impatto rimane evidente. Ha introdotto un approccio audace e fuori dagli schemi, permettendo ai fan di esplorare aspetti del franchise che la serie principale non avrebbe mai potuto toccare. Ora, l’attenzione si sposta su Dragon Ball Super Divers, con la speranza che il nuovo gioco possa portare innovazione e continuare a celebrare l’eredità di Dragon Ball.

Fonte Comic Book